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ビクター・オシメンはプレミアリーグへ？ ナイジェリア代表監督の発言で、ガラタサライのストライカーの去就が話題に
ナイジェリア代表監督が夏の移籍を認める
ナイジェリア代表のエリック・シェル監督は、ストライカーのオシメンがガラタサライからの移籍交渉を進めていると認め、争奪戦が再燃した。27歳のオシメンはポーランド戦の代表メンバーから外れ、シェル監督は「新クラブ決定を優先させたい」と説明した。
チェレ監督は記者会見で「オシムヘンとルックマンは欠場する。オシムヘンは移籍が迫っており、100％の状態でないため自宅待機させた。ルックマンは疲労のためアトレティコ・マドリードから欠場許可の要請があった」と説明した。この発言は、夏の移籍市場を前に欧州の強豪クラブに警戒を促した。
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プレミアリーグへの夢とマンチェスター・ユナイテッド移籍の噂
オシムヘンには多くのクラブが関心を示している。元リール所属の彼は、かねてからイングランド移籍が噂されてきた。 マンチェスター・ユナイテッドは候補に挙げられており、レジェンドのパトリス・エヴラも獲得を勧めている。ユナイテッドは2025年に7400万ポンド（1億ドル）でベンジャミン・セスコの獲得を予定しているが、実績あるオシムヘンへの関心は消えない。 キャリアを通じて脅威であり続け、プレースタイルはチェルシーのレジェンド、ディディエ・ドログバとよく比較される。マイケル・キャリックが正式に監督に就任した今、攻撃力強化は急務だ。
ナポリをめぐる苦い余波とセリエAからの関心
ナポリとの不和でチームを離れたストライカーだが、イタリア復帰の可能性はまだ残っている。彼は以前、パルテノーペイ（ナポリ）との関係が破綻した経緯を率直に語り、物議を醸したSNSの出来事をきっかけに「犬のように扱われた」と発言して衝撃を与えた。30年ぶりとなるスクデット獲得に貢献しても、クラブが承認したTikTok動画によって信頼関係は修復不能になった。
ユヴェントスとローマは攻撃陣強化のためこの状況を注視している。ユヴェントスは数年前からオシムヘンに注目し、イスタンブール移籍前にも代理人と交渉していた。ただし、ガラタサライとの契約には2027年末までナポリの国内ライバルへの移籍を禁じる条項があり、セリエA復帰は複雑だ。
- AFP
イスタンブールに足跡を残す
今夏ガラタサライを去るなら、オシムヘンはトルコサッカーに大きな足跡を残す。2024年の加入後、74試合で59得点16アシストを記録し、2度のリーグ優勝と1度のカップ制覇に貢献した。
ナポリでの不和を経て、イスタンブールで輝きを取り戻した。27歳、全盛期のストライカーは、毎週チャンピオンズリーグで力を試すべき選手だ。オールド・トラッフォード、オリンピコ、トリノへの復帰……数週間以内に、アフリカが現代に送り出した最高の選手の一人が、全盛期をどこで過ごすか決まる。