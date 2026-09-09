アウォニイにはゴールを決めることが求められており、フランク・ランパード監督のチームは2026-27シーズン、その面ではまだ軌道に乗れていない。ただ、『スカイ・ブルーズ』の元FWモリソンは、『Freebets.com』との提携によるベッティングサイトのレビューを提供する中で、29歳の彼はここしばらくよりもコンディションが良く、切れも増して見えると話を向けられた際、GOALにこう語った。「間違いないね。その通りだ。彼はずっと良く見える。ハングリーさがある。

「それに、分かるだろう？ 彼はフォレストでは本当にプレーしていなかった。断続的な感じだったし、ケガもあった。そしてファーストチョイスではなく、時々5分だけベンチから出るような状況では、自信なんてつかない。

「コヴェントリーで彼が見せているのは、別人のような姿だと思う。ハングリーに見えるし、背後へ走り、相手に多くの問題を引き起こしている。私としては、彼はいい補強になると思う。しかも支払う額が1000万～1200万ポンドくらいなら、残留に必要なゴールを決めればバーゲンになり得る。

「彼らには負傷から復帰してくるハジ・ライトがいる。[シディキ]・シェリフは2000万ポンドで獲得した若手だ。あれも将来性を見込んだものだったかもしれない。だから前線には多くの戦力がいる。でも実際のところ、彼らが得るゴールは[ジャック]・ルドニ、[エフロン]・メイソン＝クラーク、[タツヒロ]・サカモトのような、ああしたワイドの選手たちからも生まれる。現時点でも、このチームには確かに得点力がある。

「それにフランクは週末、システムも変えていた。実際、5バックにしていたからね。だからウイングバックを高い位置に出していくかもしれない。ただ、それはマンチェスター・シティ戦に対してだけだったのかもしれない。だから今週末にどう出るのかは興味深い。でも、そうだね。今のコヴェントリーには前向きな材料がたくさんある。まだ慌てるような段階ではないよ」