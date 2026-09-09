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ビクター・オシムヘンへの挑戦！ ノッティンガム・フォレストを離れてコヴェントリーへ向かうプレミアリーグ降格請負人が、ナイジェリア代表復帰を目指す中で、タイウォ・アウォニイは「ハングリー」に見える
アウォニイがフォレストのプレミアリーグ残留に貢献した
アウォニイは、2022年にイングランドサッカー1部復帰を果たしたノッティンガム・フォレストにとって、その昇格後最初の補強だった。その復帰は23年間に及んだトップリーグ不在に終止符を打つものでもあった。加入初年度にはリーグ戦で重要な10ゴールを記録し、4シーズンで通算103試合に出場して計23得点をマークした。
2025年5月には恐ろしい負傷を負ったが、常に笑顔を絶やさないこのFWは立ち直り、トレントサイドでのプレミアリーグ残留に貢献した。そして今、25年ぶりに大舞台へ戻ってきたコヴェントリーに加わり、新たな挑戦に踏み出している。
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屈強なFWはコヴェントリーで好調ぶりと切れ味を見せている
アウォニイにはゴールを決めることが求められており、フランク・ランパード監督のチームは2026-27シーズン、その面ではまだ軌道に乗れていない。ただ、『スカイ・ブルーズ』の元FWモリソンは、『Freebets.com』との提携によるベッティングサイトのレビューを提供する中で、29歳の彼はここしばらくよりもコンディションが良く、切れも増して見えると話を向けられた際、GOALにこう語った。「間違いないね。その通りだ。彼はずっと良く見える。ハングリーさがある。
「それに、分かるだろう？ 彼はフォレストでは本当にプレーしていなかった。断続的な感じだったし、ケガもあった。そしてファーストチョイスではなく、時々5分だけベンチから出るような状況では、自信なんてつかない。
「コヴェントリーで彼が見せているのは、別人のような姿だと思う。ハングリーに見えるし、背後へ走り、相手に多くの問題を引き起こしている。私としては、彼はいい補強になると思う。しかも支払う額が1000万～1200万ポンドくらいなら、残留に必要なゴールを決めればバーゲンになり得る。
「彼らには負傷から復帰してくるハジ・ライトがいる。[シディキ]・シェリフは2000万ポンドで獲得した若手だ。あれも将来性を見込んだものだったかもしれない。だから前線には多くの戦力がいる。でも実際のところ、彼らが得るゴールは[ジャック]・ルドニ、[エフロン]・メイソン＝クラーク、[タツヒロ]・サカモトのような、ああしたワイドの選手たちからも生まれる。現時点でも、このチームには確かに得点力がある。
「それにフランクは週末、システムも変えていた。実際、5バックにしていたからね。だからウイングバックを高い位置に出していくかもしれない。ただ、それはマンチェスター・シティ戦に対してだけだったのかもしれない。だから今週末にどう出るのかは興味深い。でも、そうだね。今のコヴェントリーには前向きな材料がたくさんある。まだ慌てるような段階ではないよ」
アウォニイはナイジェリア代表でオシムヘンと再び合流できるのか？
アウォニイはナイジェリア代表としてAマッチ10試合に出場しているが、最後の出場は2023年だった。かつて2015年にリヴァプールへ加入しながら、リヴァプールで公式戦出場を果たせなかったこの選手にとって、代表戦がさらなるモチベーションになるのかと問われたモリソンは、こう語った。「もちろんだ。誰だって自国代表でプレーしたいし、国際舞台で戦いたいものだ。ただ、彼の前にはビクター・オシムヘンという最高クラスのストライカーがいる。だから常に難しい状況になる。
「でも、君の言う通り、代表 squad の周辺も含めて関わっていくこと、それこそが目指すべきことだ。素晴らしいチャンスだよ。コヴェントリーは、クラブで主力のセンターフォワードとしてプレーする機会を彼に与えてくれた。そして最初の1点を決めれば、重圧から解放されて良い流れに乗っていけると思う。彼もそれを願っているはずだ。ただ、これまで私が見てきた限りでは、彼はハングリーで、引き締まっていて、よりフィットしているように見える」
また、フォレストで3度のプレミアリーグ残留争いに関わり、その過程で非常に貴重なゴールも決めてきたアウォニイが、プレミアリーグの下位争いを好んでいることについて、モリソンはこう付け加えた。「確かに彼はそういう状況を好んでいるね。でも、コヴェントリーを残留させてくれるといい。そうなってほしい。そこで彼らの中心選手になれるはずだ」
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コヴェントリーの2026-27シーズン日程：初ゴールと初勝ち点を目指して検索中
コヴェントリーは2026-27シーズンのプレミアリーグ初戦で、敵地で王者アーセナルに敗れた。続いて昇格組同士のハル・シティ戦でも終盤に失点して敗れ、その後はエティハド・スタジアムでのマンチェスター・シティ戦でアーリング・ハーランドに決勝点を許した。
アウォニイはその3試合でチャンスを得ており、プリマスに勝利したカラバオカップで初ゴールも記録している。9月の代表ウィーク前に控えるブライトン、アストン・ヴィラ、フォレストとの今後の試合では、決定的な貢献を果たす決意でいるはずだ。
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