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翻訳者：
ビクター・オシムヘンは、バルセロナへの移籍が実現しない理由を明かした。ナイジェリア人ストライカーは、ガラタサライからカンプ・ノウへの移籍は不可能だと考えている。
ガラタサライの活躍が移籍の噂を呼んでいる
オシムヘンがガラタサライで22得点8アシストを記録し、クラブのスーパー・リグ制覇に貢献した。この活躍を受け、欧州の強豪クラブが彼の去就に注目している。
バルセロナ、レアル・マドリード、アトレティコ・マドリード、パリ・サンジェルマン、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーが関心を示していると報じられている。しかし、カタルーニャ移籍が彼にとって最善の選択かは、まだ確信できない。
- AFP
ドゥルスン、バルセロナへの適応に疑問
元フェネルバフチェのストライカー、セルダル・ドゥルスンは、Spor Smartの番組『Cup Diary』で、オシムヘンがバルセロナに適しているか疑問を呈した。彼はオシムヘンの才能を認めつつも、「バルセロナの哲学には技術が足りない」と批判した。
トルコ人選手は『ファナティック』紙を通じて「オシムヘンがバルセロナでプレーできるとは思えない。才能はあるが、洗練されたテクニックがない」と述べた。バルセロナは卓越したボールコントロールと緻密なパス技術を要求するが、ドゥルスンはオシムヘンにその資質が欠けていると考えている。この厳しい評価は、彼の攻撃力の高さとは対照的に、テクニックの弱さを浮き彫りにしている。
カタルーニャの強豪に新選択肢
ドゥルスンの主張は移籍市場の最近の動きと一致する。バルセロナはオシムヘンではなく、他の選手に注目しているようだ。報道によると、バルセロナはアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスの獲得に強い関心を寄せている。彼らはポゼッション戦術に合う選手を優先しており、それがアルバレスへの関心につながっている。
オシムヘンには依然として高い需要があるものの、技術的な課題が戦術要件の厳しいクラブの関心を冷ます可能性もある。ガラタサライでの時間が終わりつつあるため、彼は他の移籍先を探す必要がある。
- AFP
オシムヘンの今後はどうなるのか？
2026-27シーズンのプレシーズンが正式に始動し、オシムヘンは数週間以内に去就を明らかにする見込みだ。バルセロナ移籍が困難になったため、チェルシーやパリ・サンジェルマンとの交渉が予想される。ガラタサライは、世界的な関心が高まる中、エースストライカーの引き留めに苦戦しそうだ。
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