ビクター・オシムヘンは、バルセロナへの移籍が実現しない理由を明かした。ナイジェリア人ストライカーは、ガラタサライからカンプ・ノウへの移籍は不可能だと考えている。

ドゥルスンの主張は移籍市場の最近の動きと一致する。バルセロナはオシムヘンではなく、他の選手に注目しているようだ。報道によると、バルセロナはアルゼンチン人FWジュリアン・アルバレスの獲得に強い関心を寄せている。彼らはポゼッション戦術に合う選手を優先しており、それがアルバレスへの関心につながっている。

オシムヘンには依然として高い需要があるものの、技術的な課題が戦術要件の厳しいクラブの関心を冷ます可能性もある。ガラタサライでの時間が終わりつつあるため、彼は他の移籍先を探す必要がある。