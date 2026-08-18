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Goal.com
ライブ
Vieira GenoaGetty
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ビエイラがセネガルの新監督に就任した

セネガル
移籍情報
パトリック・ヴィエラ

元MFで、かつてジェノアを率いた指揮官が、母国代表の監督に就任する。

パトリック・ビエラが、セネガル代表の新監督として契約を締結したと、ファブリツィオ・ロマーノが伝えている。元フランス代表は、即時にプロジェクトを率いる準備が整っている。


ビエラは1976年生まれの元MFで、イタリアではミラン、ユベントス、インテルでプレー。選手としては、とりわけアーセナルでのキャリアで知られ、406試合出場34ゴールを記録した。監督としては、マンチェスター・シティの育成部門での経験を経て、これまでニース、クリスタル・パレス、ストラスブール、ジェノアのトップチームを率いてきた。



  • ビエラはセネガルのダカール生まれで、セネガル出身のフランス帰化者だ。現役時代にはフランス代表の一員として、ワールドカップ、欧州選手権、コンフェデレーションズカップを制した。


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