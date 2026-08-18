パトリック・ビエラが、セネガル代表の新監督として契約を締結したと、ファブリツィオ・ロマーノが伝えている。元フランス代表は、即時にプロジェクトを率いる準備が整っている。





ビエラは1976年生まれの元MFで、イタリアではミラン、ユベントス、インテルでプレー。選手としては、とりわけアーセナルでのキャリアで知られ、406試合出場34ゴールを記録した。監督としては、マンチェスター・シティの育成部門での経験を経て、これまでニース、クリスタル・パレス、ストラスブール、ジェノアのトップチームを率いてきた。







