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Goal.com
ライブ
Cambiaso JuventusGetty
Gianluca Minchiotti

翻訳者：

ビア代理人がカンビアーゾについて語る「ユヴェントスを離れる理由はまったくない。インテルについては…」

ユヴェントス
移籍情報
アンドレア・カンビアーゾ

ユヴェントスのサイドバックの代理人が語る

ジョバンニ・ビアは、ユヴェントスおよびイタリア代表のサイドバック、アンドレア・カンビアーゾの代理人として『Sky Sport』のインタビューに応じ、同選手についてこう語った。「アンドレアがユーベを離れる理由は何もない。本人とユヴェントスの双方が満足する非常に重要なオファーが届かない限りはね

  • ビアは続けた。「アンドレアはユベントスでプレーできることを本当に喜んでいる。子どもなら誰もが、ユベントス、インテル、ミランでプレーすることを夢見るものだ。過去にはマンチェスター・シティの関心もあったが、アンドレアがユベントスを離れることを考えるのは、プレミアリーグのクラブであっても中堅クラブではなく、トップクラブから非常に重要なオファーがあった場合だけだ」


    インテルから連絡が来たことはあったのか？ 「正直、一度も何の打診も受けていない。時々、フラッテージとの交換の可能性があるというのは本当かと聞かれることがある。交換の話は一度もしたことがない」



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