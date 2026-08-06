ビアは続けた。「アンドレアはユベントスでプレーできることを本当に喜んでいる。子どもなら誰もが、ユベントス、インテル、ミランでプレーすることを夢見るものだ。過去にはマンチェスター・シティの関心もあったが、アンドレアがユベントスを離れることを考えるのは、プレミアリーグのクラブであっても中堅クラブではなく、トップクラブから非常に重要なオファーがあった場合だけだ」





インテルから連絡が来たことはあったのか？ 「正直、一度も何の打診も受けていない。時々、フラッテージとの交換の可能性があるというのは本当かと聞かれることがある。交換の話は一度もしたことがない」







