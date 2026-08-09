「コニの副会長であり理事会メンバーでもあるディアナ・ビアンケディを、イタリア代表のチーム・デレゲーション責任者に任命したことに、利益相反は一切認められない」。コニの声明を受け、FIGC関係筋がAnsaに対して連盟の立場を明らかにした。





FIGC関係筋は、Ansaが伝えたところによると、次のように強調している。「コニの理事会メンバーという役職と、連盟内の職務との間に不適合があると明示的に定めた国の規定も定款上の規定も存在しない。また、その職務がコニ定款第7条で言及される恒常的な利益相反に当たるとも考えられていない。これは純粋に代表的な役割にすぎない。さらに、ビアンケディに委ねられた職務は、イタリア代表およびFIGCに対する純粋な代表・制度的同行の役割とみなされている」