FIGC会長ジョヴァンニ・マラゴが今朝の『ガゼッタ・デッロ・スポルト』でのインタビューの中で発表した、ディアナ・ビアンケディのイタリア代表団長就任を受け、CONIは「妥当性および潜在的な利益相反」に関する確認手続きに入った。
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翻訳者：
ビアンケディがイタリア代表のチーム団長に、CONIは「兼任不可に関する確認を行っている」
CONIの声明
イタリア・オリンピック委員会の公式サイトは、次のような声明を発表した。「一部メディアに報じられた内容、すなわちCONI筆頭副会長に対してFIGC内で重要な役職が予定されている件に関し、定款および現行法に基づき、 妥当性、任命不可、兼任不可の可能性を評価するため、所管部署および権限を有する機関が速やかに始動した。これは国家委員会を保護するためである」
FIGCの反論
「コニの副会長であり理事会メンバーでもあるディアナ・ビアンケディを、イタリア代表のチーム・デレゲーション責任者に任命したことに、利益相反は一切認められない」。コニの声明を受け、FIGC関係筋がAnsaに対して連盟の立場を明らかにした。
FIGC関係筋は、Ansaが伝えたところによると、次のように強調している。「コニの理事会メンバーという役職と、連盟内の職務との間に不適合があると明示的に定めた国の規定も定款上の規定も存在しない。また、その職務がコニ定款第7条で言及される恒常的な利益相反に当たるとも考えられていない。これは純粋に代表的な役割にすぎない。さらに、ビアンケディに委ねられた職務は、イタリア代表およびFIGCに対する純粋な代表・制度的同行の役割とみなされている」
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