オリバー・ビアホフは、ACミランとドイツ代表でプレーした元FW。イタリアとドイツにルーツを持つ22歳のFWニコロ・トレソルディについて、マルティン・フォルクマール（ProSiebenの記者）に語った。「彼の成長は前向きにしか捉えられない。国外でも地位を確立したことは実に注目すべきことで、当然ながら、彼が一歩前進する助けとなった。フィジカル面で強くなり、自信も深めた。チャンピオンズリーグでも得点できていることは、ベルギーリーグだけでなく、国際的な最高レベルでも渡り合えることを示す重要な兆候だ」。Sportmediasetが翻訳して伝えている。
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翻訳者：
ビアホフの発言が不安を呼ぶ「トレゾルディはドイツ代表のFW問題を解決できるかもしれない。ドイツサッカー連盟はすでに彼と接触している」
ドイツU-21代表でプレーするトレソルディは、A代表についてはイタリアとドイツのどちらを選ぶか、まだ決めていない。「この調子で成長を続ければ、ドイツ代表のストライカー不足を解消できるかもしれない。もちろん、私はそう願っている。だからこそ、時間を無駄にすべきではないと思う。ただ、私の知る限り、ドイツサッカー連盟はすでに彼と接触している。当然ながら、ドイツを選んでほしい。私たちにはあらゆる才能が必要で、特に攻撃陣ではそうだ。ただ、決断はスポーツ面の基準だけでなく、心にも従って下すべきだと思う」
最後に、トレソルディが将来ミランでプレーする可能性については、「今のミランは、私がプレーする光栄に恵まれた頃のレベルにはない。しかし、彼には、あれほど偉大で国際的に名高いクラブでプレーする力がある」と語った。トレソルディは、ミランへの愛着を隠したことがない。
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