ドイツU-21代表でプレーするトレソルディは、A代表についてはイタリアとドイツのどちらを選ぶか、まだ決めていない。「この調子で成長を続ければ、ドイツ代表のストライカー不足を解消できるかもしれない。もちろん、私はそう願っている。だからこそ、時間を無駄にすべきではないと思う。ただ、私の知る限り、ドイツサッカー連盟はすでに彼と接触している。当然ながら、ドイツを選んでほしい。私たちにはあらゆる才能が必要で、特に攻撃陣ではそうだ。ただ、決断はスポーツ面の基準だけでなく、心にも従って下すべきだと思う」





最後に、トレソルディが将来ミランでプレーする可能性については、「今のミランは、私がプレーする光栄に恵まれた頃のレベルにはない。しかし、彼には、あれほど偉大で国際的に名高いクラブでプレーする力がある」と語った。トレソルディは、ミランへの愛着を隠したことがない。