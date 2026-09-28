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ハーランドを封じ込めた！ ジェズス、ポルトガルがオスロでのスリラーを生き残る中、ノルウェーは欧州のエリートだと主張
ジェズスの活躍でポルトガルが単独首位に立つ
ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、就任後2連勝を飾った。UEFAネーションズリーグ王者のポルトガルを率い、ウッレヴォール・スタディオンでノルウェーに2-1で勝利した。ジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスのゴールで、アーリング・ハーランドの後半の同点弾を振り切り、ポルトガルはグループA4の首位で2位に勝ち点3差をつけた。
この勝利により、ポルトガルはウェールズとの初戦の勝利に続き、2試合で勝ち点6としている。
ジェズス監督は、オスロでの強度の高いアウェーの条件をうまくコントロールした選手たちの力に大きな満足感を示した。
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監督がハーランドの脅威を分析しつつ、ノルウェーを欧州の強豪と位置づける
試合後、『Sport TV』の取材に応じたジェズスは、スターレ・ソルバッケン率いるチームを高く評価し、ノルウェーをヨーロッパ屈指の代表チームの一つに位置づけた。72歳の指揮官は、アーリング・ハーランドのフィジカルの強さに対抗するため、センターバックのレナト・ヴェイガとルベン・ディアスに守備面での規律が求められたと強調した。
ジェズスはまた、ジョアン・パリーニャとルベン・ネヴェスが中央のレーンを封鎖したことが、ハーランドに決定機を多く作らせない上で極めて重要だったと述べた。
「私に言わせれば、このノルウェー代表はヨーロッパで5本の指に入るチームの一つだ」とジェズスは語った。「彼らには、いつでも得点できるストライカーがいる。だが、パリーニャとネヴェスの助けもあって、我々の最終ラインは中央のレーンで非常に強固だった。それでも、ハーランドはボックス内で6本のシュートを放ち、そのうち1本を決めた」
守り切るためではなく、3点目を狙った戦術的交代策
終盤の戦術的な交代について、ジェズス監督は、ベルナルド・シウバのようなフレッシュな攻撃的選手を投入したのは、引いて低いブロックを敷くためではなく、ノルウェーの意表を突くためだったと明確にした。また、ネーションズリーグの試合は勝敗が懸かっているため、気軽な試行錯誤が入り込む余地はまったくないと強調した。
指揮官は、終盤に押し込まれる展開の中で、ベルナルドが中央のレーンでボールを収めた点を称賛した。
「私の交代は、結果を守ることを目的にしたものでは一度もなく、常に3-1にすることを目指したものだった」とジェズス監督は説明した。「これは監督が実験できる親善試合ではない。ここでは何かを試せば、それがうまくいくか、うまくいかないかのどちらかだ」
- Ball Raw Images
ポルトガル、デンマーク戦に向けたコペンハーゲン遠征へ意識を切り替え
ポルトガルは木曜日、パルケン・スタジアムでデンマークと対戦するためコペンハーゲンへ向かう前に、オスロで試合後の回復を終えた。3連勝となれば、グループA4の主導権を決定的なものにする。
ノルウェーは同日夜、アウェーでウェールズと対戦し、立て直しを図る。
ジェズスはポルトガル代表監督として、就任後の勝率100パーセントのスタート維持を目指す。
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