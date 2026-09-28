ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、就任後2連勝を飾った。UEFAネーションズリーグ王者のポルトガルを率い、ウッレヴォール・スタディオンでノルウェーに2-1で勝利した。ジョアン・フェリックスとゴンサロ・ラモスのゴールで、アーリング・ハーランドの後半の同点弾を振り切り、ポルトガルはグループA4の首位で2位に勝ち点3差をつけた。

この勝利により、ポルトガルはウェールズとの初戦の勝利に続き、2試合で勝ち点6としている。

ジェズス監督は、オスロでの強度の高いアウェーの条件をうまくコントロールした選手たちの力に大きな満足感を示した。