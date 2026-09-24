デンマーク代表のブライアン・リーマー監督は木曜日のUEFAネーションズリーグ、ノルウェー戦を前に、アーリング・ハーランドが2017年にFCコペンハーゲンのトライアルを受けた件をめぐる誤解を解いた。ウレヴォール・スタディオンでの記者会見に臨んだリーマー監督は、若き日のハーランドがデンマークに1週間滞在した際の自身の役割について説明した。

当時、ノルウェー代表のステイル・ソルバッケン監督はFCKの監督を務めており、リーマーはクラブのU-19チームの監督として働いていた。

ソルバッケン監督は自身のメディア対応の場で公にリーマーを擁護し、かつてのアシスタントにはそのFWとの契約を逃した責任はなかったと認めた。