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「ハーランドは2億の失敗作！」デンマーク代表のリーマー監督、極秘のデンマークでのトライアル中にアーリングを軽視したことはないと主張
リーマー、オスロでの一戦を前にアーリング・ハーランドのトライアル話題に言及
デンマーク代表のブライアン・リーマー監督は木曜日のUEFAネーションズリーグ、ノルウェー戦を前に、アーリング・ハーランドが2017年にFCコペンハーゲンのトライアルを受けた件をめぐる誤解を解いた。ウレヴォール・スタディオンでの記者会見に臨んだリーマー監督は、若き日のハーランドがデンマークに1週間滞在した際の自身の役割について説明した。
当時、ノルウェー代表のステイル・ソルバッケン監督はFCKの監督を務めており、リーマーはクラブのU-19チームの監督として働いていた。
ソルバッケン監督は自身のメディア対応の場で公にリーマーを擁護し、かつてのアシスタントにはそのFWとの契約を逃した責任はなかったと認めた。
- AFP
デンマーク代表監督、ハーランドで数百万を失ったわけではないと強調
その話を典型的なサッカー界の逸話として笑い飛ばしつつ、リーマーは約10年前にハーランドとその父アルフ＝インゲをコペンハーゲン訪問時にもてなしたことを振り返った。デンマーク人指揮官は、当初のトライアル後にハーランドが世界屈指のストライカーへと飛躍的な成長を遂げたことを、喜びをもって見守っていると語った。
リーマーは、自身がFCコペンハーゲンに将来的な移籍金で莫大な損失をもたらしたとの見方をきっぱりと否定した。
「いい酒の席のネタだよ。アーリングはコペンハーゲンでのトライアル練習参加に招かれていたが、彼がそこに残るかどうかについて、私が一切関わっていなかったとはっきり言える」とリーマーは笑みを浮かべた。「断言できるが、FCコペンハーゲンから2億を奪ったのは私ではない」
ハーランドの脅威にも、リーマーはアンダードッグのレッテルを拒否
木曜日のリーグA初戦に話題を移すと、リーマーは、デンマークがハーランド擁するチームを相手にオスロへ乗り込むにあたって劣勢だという見方を強く否定した。デンマーク代表は極めて高い技術力と、アウェーで勝ち点3を持ち帰るという揺るぎない自信を備えていると強調した。
リーマーは、ソルバッケンの布陣を驚かせるため、コーチングスタッフがヘルシンゲルで3日間を費やして戦術の細部を詰めたことも明かした。
「自分たちを劣勢や弟分だとは見ていない」とリーマーは付け加えた。「我々には本当に、本当に強い代表チームがあり、多くのクオリティーと多くの才能がある。ここに来たのは勝ち点を持ち帰るためだ」
- AFP
ヒュルマンドとデンマーク、ウレヴォールで勝ち点最大化を狙う
デンマーク代表MFモルテン・ヒュルマンは指揮官の自信に同調し、ノルウェーのワールドカップでの成功にもチームはまったく動じていないと強調した。アトレティコ・マドリーの選手は、デンマークが戦術面で重視しているのは相手の勢いを気にすることではなく、あくまで自分たちの試合プランを遂行することだと述べた。
デンマーク代表は、オスロで行われる激しいスカンディナヴィア対決に向けた準備を終える。
デンマークは木曜日の一戦に向け、ネーションズリーグの戦いを白星発進させる決意を固めている。
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