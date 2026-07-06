ハーランドの破壊力はますます増す：彼を過小評価する言い訳はもう通用しない

アーリング・ハーランドは世界最高のセンターフォワードだ。今日、これを否定する者は、自分が間違っていたと認めないための言い訳をしているだけだ。
とはいえ、論者は主張を打ち出すのが役目であり、読み違いは許される。だが、事実が立場をこれほど否定しているのに言い訳や無理筋の論理で体面を保とうとするのは、単なる保身だ。そして大抵、その試みは失敗する。
アーリング・ハーランドは世界最高のセンターフォワードだ。今日、これを否定する者は、自分が間違っていたと認めないための言い訳をしているだけだ。
とはいえ、論者は主張を打ち出すのが役目であり、読み違いは許される。だが、事実が立場をこれほど否定しているのに言い訳や無理筋の論理で体面を保とうとするのは、単なる保身だ。そして大抵、その試みは失敗する。
ハーランドには「シティなら点が取れる」「弱い相手だから」「大舞台で決められない」など、あらゆる批判が向けられた。 チャンピオンズリーグ決勝のインテル戦で彼が「不振」だったと強調し、自分をよく見せようとする者もいた。だがセンターフォワードの役割を理解するクリスティアン・ヴィエリは、そのパフォーマンスを的確に説明していた。それでも一部には納得できないようだ。
「今のDFならどのFWも活躍できる」――これもハーランドの数字が語るべき場面で毎回繰り返される耳障りな言い分だ。 しかし「今のDFなら誰でも決める」は通用しない。昨日、ハーランドはイングランド王者でCLファイナリストのガブリエルを苦しめた。 アリソンも粉砕し、直近2回のCLを制したPSGの主将マルキーニョスとのフィジカル勝負にも勝った。ヘディングと強烈なミドルでネットを揺らし、1点目と2点目の間の難しい時間帯にはプレスでチームをまとめ、守備でも味方を助けた。
「チームへの貢献が少なく、ただのペナルティエリアの選手だ」――これもまた耐え難い決まり文句だ。そもそも事実とは異なる。しかしいずれにせよ、我々は「9番」に何が求められているかを忘れてしまっているのかもしれない。つまり、ゴールを決めること、できれば決定的なゴールを決めることだ。 ハーランドほど得点を量産できる選手は他にはいない。だから、今できるのは2つだけ。自分の間違いを認めるか、新しい言い訳を考えるかだ。だがハーランドを知っていれば、その言い訳さえも簡単に吹き飛ばしてしまうだろう。
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