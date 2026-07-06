ハーランドの破壊力はますます増す：彼を過小評価する言い訳はもう通用しない

ハーランドには「シティなら点が取れる」「弱い相手だから」「大舞台で決められない」など、あらゆる批判が向けられた。 チャンピオンズリーグ決勝のインテル戦で彼が「不振」だったと強調し、自分をよく見せようとする者もいた。だがセンターフォワードの役割を理解するクリスティアン・ヴィエリは、そのパフォーマンスを的確に説明していた。それでも一部には納得できないようだ。





「今のDFならどのFWも活躍できる」――これもハーランドの数字が語るべき場面で毎回繰り返される耳障りな言い分だ。 しかし「今のDFなら誰でも決める」は通用しない。昨日、ハーランドはイングランド王者でCLファイナリストのガブリエルを苦しめた。 アリソンも粉砕し、直近2回のCLを制したPSGの主将マルキーニョスとのフィジカル勝負にも勝った。ヘディングと強烈なミドルでネットを揺らし、1点目と2点目の間の難しい時間帯にはプレスでチームをまとめ、守備でも味方を助けた。