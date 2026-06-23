メッシとムバッペが躍動すれば、ハーランドも黙っていない。マンチェスター・シティのFWは2試合連続2得点を挙げ、通算4得点でフランス勢に並び、「ラ・プルチェ」との差を1に縮めた。さらに彼はワールドカップで最も得点を挙げるノルウェー人となった。 さらにソルバッケン監督率いるノルウェーは、メットライフ・スタジアムで行われたセネガル戦を3－2で制し、1試合を残してベスト16進出を決めた。





メッシはオーストリア戦で2得点を挙げ、ワールドカップ通算最多得点を更新した。



