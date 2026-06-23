メッシとムバッペが躍動すれば、ハーランドも黙っていない。マンチェスター・シティのFWは2試合連続2得点を挙げ、通算4得点でフランス勢に並び、「ラ・プルチェ」との差を1に縮めた。さらに彼はワールドカップで最も得点を挙げるノルウェー人となった。 さらにソルバッケン監督率いるノルウェーは、メットライフ・スタジアムで行われたセネガル戦を3－2で制し、1試合を残してベスト16進出を決めた。
メッシはオーストリア戦で2得点を挙げ、ワールドカップ通算最多得点を更新した。
メッシとムバッペが躍動すれば、ハーランドも黙っていない。マンチェスター・シティのFWは2試合連続2得点を挙げ、通算4得点でフランス勢に並び、「ラ・プルチェ」との差を1に縮めた。さらに彼はワールドカップで最も得点を挙げるノルウェー人となった。 さらにソルバッケン監督率いるノルウェーは、メットライフ・スタジアムで行われたセネガル戦を3－2で制し、1試合を残してベスト16進出を決めた。
メッシはオーストリア戦で2得点を挙げ、ワールドカップ通算最多得点を更新した。
最も美しい光景は、スカンジナビアのチームがサポーター席の下に集まり、世界的に有名な「バイキング・ロウ」を披露した祝賀の瞬間だった。 アフリカ準優勝チームを接戦で下したこの勝利には、「イタリア人」であるトリノのウイング、マルク・ペデルセンの活躍も大きかった。前半43分、彼はメンディの近ポストを突く斜めシュートで先制点を挙げた。 後半開始早々、オデガードのパスをハーランドが決め2-0。イスマイラ・サールの1-2追撃後も、58分にはベルグのクロスからハーランドが再びネットを揺らし3-1とした。 93分にはサール（大会3得点目で同胞ブーバ・ディオプに並んだ）が1点を返したが、フランス戦に続く2連敗は避けられなかった。
ムバッペとデンベレのフランスはイラクを楽々と下した。
フランスはイラクに3-0で勝ち、ノルウェーと勝ち点6で並んだ。両チームはすでに次ラウンド進出を決めている。 金曜の直接対決でフランスは引き分け以上で首位確定、ノルウェーは勝利必須だ。 勝ち点0のセネガルは、3位チームの上位8チームから選ばれる「ワイルドカード」で進むわずかな可能性が残る。そのためには、得失点差0にするため、次の試合で3点差以上の勝利が必要だ（現在は-3）。
ノルウェー対セネガル 3-2
得点者：43分 M. ペデルセン（ノルウェー）、48分・58分 E. ハーランド（ノルウェー）、53分・93分 I. サール（セネガル）
ノルウェー（4-3-3）：ナイランド、ライアーソン（13分 ペデルセン）、エイヤー、ヘッゲム（84分 オスティガード）、ウルフ、オデガード、ベルゲ、アウルスネス（46分 ベルグ）、ソルロート（84分 ボブ）、ハーランド、ヌサ（71分 シェルデルップ）。監督：ソルバッケン。
セネガル（4-2-3-1）：メンディ（63分ディアウ）；ディアッタ、クリバリ（72分P.M.サール）、ニアカテ、ディウフ（54分ヤコブス）； I・ゲイエ、P・ゲイエ（54分 ムバイエ）；I・サール、カマラ（63分 シス）、マネ；ジャクソン。監督：ティアウ。
主審：サンパイオ
警告：なし
退場者：なし