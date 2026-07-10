ワールドカップ準々決勝のフランス対モロッコ戦で、フランスに与えられたPKを巡って議論が巻き起こっている。 議論の焦点になっているのは、フランス代表にPKを与えることが正しかったか――11メートル地点からのキックをボヌに視線を奪われたムバッペが外した――ということよりも、テッロ主審がPKを宣告してからレアル・マドリード所属の選手が実際に蹴るまでの実時間だ。 この間約5分間にも及び、フランス側は「この長さがムバッペ失敗の要因」と主張。エルリング・ハーランドも試合観戦中にSnapchatで同意見を示した。
翻訳者：
ハーランドが「誤解を招いたPK」をめぐりムバッペを擁護：フランス対モロッコ戦でピッチ上とVARで何が起きたのか
「PKで5分も待たされるのはあり得ない」――ノルウェー代表FWはこう語り、ムバッペを擁護。VAR確認に時間がかかりすぎたとして審判を批判した。
フランス代表のディディエ・デシャン監督もこの意見に賛同し、記者会見で「ハーランドの意見に同意する。私はスペイン語が話せないし、主審はアルゼンチン人だった。キリアンは準備できていたが、簡単な状況ではない。状況に適応するのは難しい」と語った。
当事者のムバッペも当時をこう振り返った。
「シュートを打ったがセーブされた。その後、審判はPKだと告げたので、ボールがコントロールされたか確認した。彼は『そうだ』と答えた。 ウスマンがボールを置いてキック準備を始めると、審判は再び「PKではない」と告げた。私はボールを手に取り、地面に置いた。すると今度は「PKだ」と言われた。さらに「2分前のプレーを確認する必要があるから待て」と言われた。 集中力が散漫になった。考えすぎてしまった。どれほど時間がかかったかは分からないが、これがVARのある現代のサッカーだ。我々は適応するしかない」
フランス対モロッコ戦の経過を時系列で見ていきます。
開始25分、ムバッペがマズラウィをかわし、エリア内で倒された。アルゼンチン人主審ファクンド・テッロは即座にPKを宣告。 VARが介入し、一度は判定が支持されたが、直後にドゥエのハキミへのファウルまたはオフサイドの可能性を検証するため一時保留となった。数分後、キックが実行されたが、ムバッペはボヌに視線を奪われ、シュートを外した。
長い待機時間にフランス主将ムバッペはテッロ主審に抗議。最初にキックを許可しながら中断されたことに不満を漏らし、リズムを崩された末に失敗した。
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