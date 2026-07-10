ハーランドが「誤解を招いたPK」をめぐりムバッペを擁護：フランス対モロッコ戦でピッチ上とVARで何が起きたのか

「PKで5分も待たされるのはあり得ない」――ノルウェー代表FWはこう語り、ムバッペを擁護。VAR確認に時間がかかりすぎたとして審判を批判した。





フランス代表のディディエ・デシャン監督もこの意見に賛同し、記者会見で「ハーランドの意見に同意する。私はスペイン語が話せないし、主審はアルゼンチン人だった。キリアンは準備できていたが、簡単な状況ではない。状況に適応するのは難しい」と語った。





当事者のムバッペも当時をこう振り返った。





「シュートを打ったがセーブされた。その後、審判はPKだと告げたので、ボールがコントロールされたか確認した。彼は『そうだ』と答えた。 ウスマンがボールを置いてキック準備を始めると、審判は再び「PKではない」と告げた。私はボールを手に取り、地面に置いた。すると今度は「PKだ」と言われた。さらに「2分前のプレーを確認する必要があるから待て」と言われた。 集中力が散漫になった。考えすぎてしまった。どれほど時間がかかったかは分からないが、これがVARのある現代のサッカーだ。我々は適応するしかない」