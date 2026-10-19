マンチェスター・シティはUEFAチャンピオンズリーグ第3節で、ギリシャ王者AEKアテネをエティハド・スタジアムに迎える。この一戦はマンチェスター・シティにとって、欧州最高峰の大会で通算150試合目となる。しかし、エンツォ・マレスカ監督率いるチームは前節、ホームでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れており、プレッシャーを抱えて試合に臨む。

両チームは開幕からの2試合をともに1勝1敗とし、リーグフェーズの順位表では勝ち点3で並んでいる。

マレスカ監督は、直近の敗戦を受け、欧州の舞台で再び勝利を収めることの重要性を強調した。