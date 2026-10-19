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ハーランドが悩みの種！マレスカはマンチェスター・シティに巻き返しを要求、グエイはヨヴィッチのカウンターの脅威を警告
巻き返しへの重圧がかかる中、マンチェスター・シティが節目の一戦に備える
マンチェスター・シティはUEFAチャンピオンズリーグ第3節で、ギリシャ王者AEKアテネをエティハド・スタジアムに迎える。この一戦はマンチェスター・シティにとって、欧州最高峰の大会で通算150試合目となる。しかし、エンツォ・マレスカ監督率いるチームは前節、ホームでパリ・サンジェルマンに2-4で敗れており、プレッシャーを抱えて試合に臨む。
両チームは開幕からの2試合をともに1勝1敗とし、リーグフェーズの順位表では勝ち点3で並んでいる。
マレスカ監督は、直近の敗戦を受け、欧州の舞台で再び勝利を収めることの重要性を強調した。
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マレスカ、ハーランドの最新情報を伝え、勝利を要求
試合前の記者会見で、マレスカ監督は、過密日程を経たチーム最多得点者のアーリング・ハーランドについて、出場できるかは依然として不透明だと明かした。「（アーリング・ハーランドは）出場できる可能性がある。様子を見たい。昨日の状態はかなり良く、改善していた。今日も様子を見る」と説明した。
「おそらく8週間離脱することになるのは、アントワーヌ（セメニョ）だけだ」
この試合の重要性について、イタリア人指揮官はこう付け加えた。「明日は非常に重要な試合だ……。前の試合に負けたので、勝っていかなければならない。現時点でのベストの選手たちで、勝利を目指す」
グエイ、AEKのカウンター攻撃を警戒するようチームメイトに呼びかけ
DFマルク・グエイも監督の慎重な姿勢に同調し、AEKアテネにはカウンターからマンチェスター・シティを苦しめる力を持つ危険な攻撃陣がいると警戒した。「彼らが非常に良いチームだと分かっている。初戦に勝っているし、［ルカ・］ヨヴィッチやジョアン・マリオのような優れたアタッカーがいる」とグエイは語った。
「彼らは攻撃面で豊富な経験を持ち、間違いなく厄介な存在になり得る。その点に注意しなければならない」
「彼らはここに来て、僕たちにとって難しい試合にしようとするはずだ。カウンターを狙ってくる可能性もある」とグエイは付け加えた。「そこも僕たちが集中すべき点だ」
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ギリシャ勢相手の無敗記録が懸かる
マンチェスター・シティはギリシャ勢との過去4度のUEFA主催大会で無敗を保ち、失点もゼロ。好相性を誇って今回の一戦に臨む。
ただし、AEKは週末の国内リーグ戦が延期されたことで十分な休養を取っており、マレスカ率いるチームは戦術面で最後まで集中を保たなければならない。
シティはチャンピオンズリーグの順位をより確かなものにするため、重要な勝ち点3の獲得を目指す。
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