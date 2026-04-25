「ハーフタイムにしっかり叱られたよ」。バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督は、マインツでのハーフタイムのロッカールームでの激励について尋ねられると、思わず笑みを浮かべた。

スカイのインタビューでロッカールームでのスピーチを問われたコンパニーは、まず微笑み、皮肉混じりに「称賛の言葉がたくさんあったよ」と答えた。しかしすぐに真剣な表情で続けた。「私もキャプテンとしてそんな場面を経験してきた。 ロッカールームの空気は理解している。3－0で負けていても、試合はまだ終わっていない。状況を受け入れず、心で怒りを燃やし、最後まで全力でプレッシャーをかける。選手たちはそれを実践した。」

こうした反撃は「戦術だけでなく、強い感情が伴う」とコンパニは強調した。前半の低調を受けて、後半にはケインとオリゼを投入した。 53分にはニコラス・ジャクソンがバイエルンの3－1としたが、終盤20分でバイエルンが流れを掴んだ。57分にはムシアラとスタニシッチも投入された。

73分にはオリゼのカーブシュートで1点差とし、直後にムシアラが同点弾。さらにケインが逆転弾を奪い、ミュンヘンが4-3で勝利した。 「結局、3-0で勝つより、この展開の方が少しばかり最高だった」とゴレツカは語った。