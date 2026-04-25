「ハーフタイムに厳しく励まされ、自分たちの強みに立ち返れた」とゴレツカは語った。土曜のブンデスリーガ・アウェイ戦でバイエルンはFSVマインツ05に4－3で逆転勝利。ハーフタイム時点ではメンバーを大幅に入れ替えたバイエルンが0－3でリードされていた。
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「ハーフタイムにしっかり叱られたよ」。バイエルン・ミュンヘンのヴィンセント・コンパニー監督は、マインツでのハーフタイムのロッカールームでの激励について尋ねられると、思わず笑みを浮かべた。
「誰にでも挫折はある。大事なのはその後にどう反応するかだ」とゴレツカは語った。FCBのキャプテンとして初めてピッチに立ったこのMFは、すでにリーグ優勝を決めたチームにとって前半は忘れたくなる内容だった。
ヴィンセント・コンパニー監督は火曜日のチャンピオンズリーグ準決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦を見据え、大幅な輪番起用を行った。ダヨ・ウパメカノとヨシュア・キミッヒは遠征に帯同せず、マイケル・オリゼ、ハリー・ケイン、ジャマル・ムシアラ、マヌエル・ノイアー、ジョナタン・ター、ヨシップ・スタニシッチの6人もベンチスタートとなった。 大規模な輪番起用により、18歳のMFバラ・サポコ・ンディアイが先発デビューしたが、本領を発揮できなかった。
一方、マインツは前半から攻勢を強め、ドミニク・コール（15分）、ポール・ネーベル（29分）、シェラルド・ベッカー（45+2分）の得点でハーフタイム時点で3-0とした。
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ヴィンセント・コンパニーは、マインツでのバイエルンの逆転劇について「戦術だけでなく、感情の力が大きかった」と語った。
スカイのインタビューでロッカールームでのスピーチを問われたコンパニーは、まず微笑み、皮肉混じりに「称賛の言葉がたくさんあったよ」と答えた。しかしすぐに真剣な表情で続けた。「私もキャプテンとしてそんな場面を経験してきた。 ロッカールームの空気は理解している。3－0で負けていても、試合はまだ終わっていない。状況を受け入れず、心で怒りを燃やし、最後まで全力でプレッシャーをかける。選手たちはそれを実践した。」
こうした反撃は「戦術だけでなく、強い感情が伴う」とコンパニは強調した。前半の低調を受けて、後半にはケインとオリゼを投入した。 53分にはニコラス・ジャクソンがバイエルンの3－1としたが、終盤20分でバイエルンが流れを掴んだ。57分にはムシアラとスタニシッチも投入された。
73分にはオリゼのカーブシュートで1点差とし、直後にムシアラが同点弾。さらにケインが逆転弾を奪い、ミュンヘンが4-3で勝利した。 「結局、3-0で勝つより、この展開の方が少しばかり最高だった」とゴレツカは語った。
バイエルンはPSGとの初戦に自信を持って臨める。
リーグ戦ではすでに優勝を決めていたため、この試合はFCBにとって意味が薄かった。しかし、逆転勝利はPSGとの第1戦へ好材料となった。
火曜日にはアウェーでPSGと準決勝第1戦を戦い、8日後ホームで第2戦に臨む。決勝に進めばアーセナルまたはアトレティコと対戦する。
FCバイエルン・ミュンヘン：FCBの今後の試合
日付
試合
大会
4月28日（火）
パリ・サンジェルマン対バイエルン・ミュンヘン
チャンピオンズリーグ
5月2日（土）
FCバイエルン・ミュンヘン対1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン・ミュンヘン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン・ミュンヘン
ブンデスリーガ