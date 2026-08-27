バーンズは、ニューカッスルが最近のカップ戦制覇を再現し、新監督の下でタイトルをもたらすという野心を強調した。今季この大会におけるクラブの目標について、このウインガーは「ここにいる年長の選手の何人かは、栄光の味を知っている。僕たちが望んでいるのはそれだ。監督もキャリアの中でいくらか成功を収めてきたし、それも望んでいる。だからこそここに来たのであって、その点は本当に重視されている。究極の目標は最後まで勝ち抜くことだ」と語った。