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ハーヴィー・バーンズ、ニューカッスル・ユナイテッドがウェスト・ブロムを下す中でカラバオカップ制覇を見据える
バーンズの2得点で突破決定
ホームのチームは序盤、アイザック・プライスの一撃で先制を許したが、前半終了間際にバズマナ・トゥーレがクラブでの初ゴールを決めて同点に追いついた。ハーフタイムから投入されたバーンズは、CKで相手のルーズな守備を突いてすぐさまニューカッスルを勝ち越しに導いた。プライスにPKで再び同点にされると、バーンズは81分、アマル・デディッチの低いクロスにダイレクトで合わせて3-2の勝利を決定づけた。
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ウインガーがカップタイトル獲得を狙う
バーンズは、ニューカッスルが最近のカップ戦制覇を再現し、新監督の下でタイトルをもたらすという野心を強調した。今季この大会におけるクラブの目標について、このウインガーは「ここにいる年長の選手の何人かは、栄光の味を知っている。僕たちが望んでいるのはそれだ。監督もキャリアの中でいくらか成功を収めてきたし、それも望んでいる。だからこそここに来たのであって、その点は本当に重視されている。究極の目標は最後まで勝ち抜くことだ」と語った。
ニューカッスル、カップ戦での安定感を継続
この結果により、ニューカッスルは同大会での好成績を維持した。2020-21シーズンにブレントフォードに敗れて以降、下位リーグ勢との直近4試合はすべて勝利している。キックオフ前には、クラブが新加入のニコ・ゴンサレスをセント・ジェームズ・パークの観衆に正式にお披露目した。PKから失点したものの、ジャイスレ監督のチームは試合を通して主導権を握り、予想得点値（xG）はアウェーの相手チームの1.49に対して2.83を記録した。
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ミルウォール戦が待っている
ニューカッスルは次に、3回戦でチャンピオンシップのミルウォールとの難しいアウェーゲームに臨む。ジャイスレは、今後のインターナショナルブレイクを前にプレミアリーグでの戦いに戻る中、チームの勢いを維持しなければならない。複数の大会で試合日程が過密になる中、攻撃面の層を厚くするうえで、ゴンサレスとトゥーレをいかに素早くチームに組み込めるかが重要になる。
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