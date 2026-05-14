ハーヴィー・エリオットは、リヴァプールからのレンタル移籍中に「恥ずかしい」時期を過ごしたことについて、ウナイ・エメリから謝罪を受けた

ヴィラ・パークへの移籍は、エリオットにプレミアリーグでレギュラーとして出場し、プレーレベルを上げる機会をもたらすはずだった。しかし実際は、元イングランドU-21代表の彼は行き場を失っている。昨年9月にリヴァプールから1シーズンの期限付き移籍で加入して以来、出場はわずか9試合だ。

トップリーグでの出場時間はわずか109分。この出場機会の少なさは、規定回数に達すると3000万ポンドの移籍金で完全移籍が義務付けられるというローン契約の条項が原因だ。