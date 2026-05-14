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ハーヴィー・エリオットは、リヴァプールからのレンタル移籍中に「恥ずかしい」時期を過ごしたことについて、ウナイ・エメリから謝罪を受けた
影に隠れたエリオットのシーズン
ヴィラ・パークへの移籍は、エリオットにプレミアリーグでレギュラーとして出場し、プレーレベルを上げる機会をもたらすはずだった。しかし実際は、元イングランドU-21代表の彼は行き場を失っている。昨年9月にリヴァプールから1シーズンの期限付き移籍で加入して以来、出場はわずか9試合だ。
トップリーグでの出場時間はわずか109分。この出場機会の少なさは、規定回数に達すると3000万ポンドの移籍金で完全移籍が義務付けられるというローン契約の条項が原因だ。
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ヴィラ・パークの契約問題
冬に状況は悪化した。報道では、ヴィラはリヴァプールに契約再交渉を求め、エリオットが負担なくプレーできるよう強制買取条項の削除または修正を要請したが、リヴァプールは当初の合意を維持した。
木曜日、エメリ監督は記者団にこう語った。「今、この決定の理由を説明するのは難しい。簡単かもしれないが、今はタイミングではない。ハーヴィー・エリオットには申し訳ない。彼のことは毎日考えている。だが、これは責任の問題だ。我々には我々の責任があり、リヴァプールにはリヴァプールの責任がある。」
ビジネスがもたらす人的犠牲
ヴィラの首脳陣にとっては財政的・戦術的な判断だったが、エメリ監督は23歳のMFに与えた打撃を率直に語った。今シーズン9試合の出場にとどまったエリオットは、キャリアの重要な時期に成長の機会を逃した。
エメリ監督は「関係者全員にとって恥ずかしい」と語り、人間として辛かったと明かした。
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エリオットとヴィラの今後はどうなるのか？
アストン・ヴィラは現在プレミアリーグ5位。金曜日の最終節直前、4位リヴァプールとは得失点差のみ。さらに5月20日、イスタンブールのベシクタシュ・パークで行われるヨーロッパリーグ決勝でフライブルクと戦う。