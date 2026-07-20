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ハンナ・ワディンガムは、シーズン4でAFCリッチモンドに復帰した際、ジェイソン・スディキスに振り回されたことで、『テッド・ラッソ』への恐怖心が「徐々に薄れていった」と明かしている。
レベッカ・ウェルトンを失う恐怖
AFCリッチモンドのファンは、2023年のシーズン3終了後、続編が公開されるまで長く待った。ワディンガムにとっても先が見えない日々は不安だった。彼女は象徴的な役柄レベッカ・ウェルトンを二度と演じられないのではないかと心配していた。
シーズン間の空白について、彼女は英紙『ガーディアン』にこう語った。「噂は絶えなかった。最終回でキーリーが女子チームをレベッカに託したから、続編はすぐだと信じていた。それが実現せず、『もう終わり？ 関係も薄れるの？』と不安になった」
キャストは今も仲が良く、常に連絡を取り合っている。それでも、二度とレベッカを演じられないかもしれないと考えると、悲しみが湧き上がってきた。「馬鹿馬鹿しく聞こえるかもしれないけど、彼らとの絆を感じていたから、役を失うことは友人を失うようね」
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スデイキスとシーズン4のロードマップ
『テッド・ラッソ』の将来は、番組を創り主演も務めるスデイキス氏に大きく左右される。第3シーズンは当初3部作の完結編と位置づけられていたが、リッチモンドの世界観にはまだ物語の余地が残されている。
ワディンガムはクラブオーナー役を演じてからサッカーへの情熱を強め、プロサッカー界の著名人と交流している。
「私は男子サッカーより女子サッカーの方が好きなんです」と明かし、イングランド代表のリア・ウィリアムソンやジル・スコットが自分の人生で重要な存在になったと語った。
ゲームを守り、敵意と戦う
ドラマ『リッチモンド』の架空の世界を超え、ワディンガムはネット上の誹謗中傷やメディアの敵意にさらされる女性アスリートを熱心に支援している。彼女は最近、イングランド代表GKメアリー・アープスと過ごし、自伝出版後に彼女が受けた反発について話した。ワディンガムは、「ライオネス」のスター選手に向けられた激しい非難に大きな衝撃を受けたと語った。「最近、アープスと出かけたんです。」
この保護本能は自身のキャリアにも向けられ、現場やレッドカーペットでのプロ意識と敬意に妥協しない姿勢で知られる。彼女はオリヴィエ賞で性差別的発言をした写真家を厳しく非難した件を振り返り、「その話、どこへ持っていこうとしているのか分かっているわ」と語った。
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20年を経て「一夜の成功」を遂げた
『テッド・ラッソ』でハリウッドスターになったことで『ミッション：インポッシブル』や『ザ・フォール・ガイ』へ出演するようになったワディンガムだが、何十年もミュージカル劇場で努力してきたとすぐに思い出させる。彼女は現在の成功を25年間の努力の成果だと考え、運とは思っていない。
『テッド・ラッソ』の世界に戻ることは、彼女にとって単なる仕事以上のもの。それは、人生を変えたキャラクターへの「帰還」だ。2026年8月5日のシーズン4プレミアに向け、自分を育ててくれたファンや演劇関係者にふさわしい演技を届けることに全力を注いでいる。
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