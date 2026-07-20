AFCリッチモンドのファンは、2023年のシーズン3終了後、続編が公開されるまで長く待った。ワディンガムにとっても先が見えない日々は不安だった。彼女は象徴的な役柄レベッカ・ウェルトンを二度と演じられないのではないかと心配していた。

シーズン間の空白について、彼女は英紙『ガーディアン』にこう語った。「噂は絶えなかった。最終回でキーリーが女子チームをレベッカに託したから、続編はすぐだと信じていた。それが実現せず、『もう終わり？ 関係も薄れるの？』と不安になった」

キャストは今も仲が良く、常に連絡を取り合っている。それでも、二度とレベッカを演じられないかもしれないと考えると、悲しみが湧き上がってきた。「馬鹿馬鹿しく聞こえるかもしれないけど、彼らとの絆を感じていたから、役を失うことは友人を失うようね」