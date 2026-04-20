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Lionesses winners & losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

ハンナ・ハンプトンとローレン・ヘンプが実力を示した一方、マヤ・ル・ティシエ率いる「ライオンズ」の苦戦は続く。女子ワールドカップ予選を勝ち進んだイングランド代表、その勝者と敗者。

Winners & losers
イングランド
World Cup Qualification UEFA
女子サッカー
ハンナハンプトン
ローレン・ヘンプ
リア・ウィリアムソン
マヤ・ル・ティシエ
L. Wubben-Moy
T. Hinds
L. Kendall
イングランド 対 スペイン
アイスランド 対 イングランド
特集＆コラム

イングランドが優位に立った。この国際試合期間中は、来年の女子ワールドカップへ唯一の自動出場権を争う「ライオンネス」とスペインの対決が注目されていた。結果として、世界王者ではなく欧州王者のイングランドが勝利した。

接戦が続く中、勝敗を分けるのはイングランド対スペインの試合になるだろう。火曜日、ウェンブリーで行われた一戦ではイングランドが「ラ・ロハ」を1-0で下した。スコアは僅差で、終盤にはハンナ・ハンプトンの好セーブも必要だったが、スペインが本来の攻撃力を出せなかったとはいえ、全体的には「ライオネッス」が優位だった。

大胆な布陣が当たったウィーグマンは、新米監督ソニア・ベルムデスとの采配対決でも優った。 バルセロナでFWを務めたベルムデス監督は昨年ネーションズリーグを制したが、経験豊富なワイマン監督には及ばず、初対決を落とした。

しかし4日後、イングランドがアイスランドに敗れていれば（実際は紙一重だった）、この勝利はほとんど意味をなさなかった。 スペインは同日、ウクライナを5－0で下し、得失点差を伸ばした。6月の再戦へ有利な状況を作っただけに、アイスランドがイングランドを止めなかったことを悔やんだだろう。ハンプトンは再び好守を見せ、ゴールポストも助け、イングランドは辛勝した。

グループ首位の「ライオンズ」は、残り2試合でスペインに3ポイント差をつけた。次戦は世界王者をアウェイで迎える。中立的な視点では、これ以上の展開は望めない。 6月のマヨルカでの一戦で負けず、その数日後にウクライナに勝てば、イングランドはブラジル行きを決める。昨夏のユーロ決勝で破った相手に直近4試合で3勝しているため、ライオネッスも少なくとも1ポイントを狙うはずだ。

その前に4月の代表合宿では多くの教訓が得られ、次回に生かされるはずだ。GOALがスペインとアイスランド戦の勝者と敗者を分析する。

  • Hannah Hampton England Women 2026Getty Images

    優勝者：ハンナ・ハンプトン

    代表戦前にハンプトンのコンディションには疑問があった。チェルシーのGKは直近6試合で無失点がなく7失点し、ボール配給も批判されていた。しかし今週のイングランド代表でのプレーは、シーズン終盤を力強く締めくくる自信を与えたかもしれない。

    今回の代表戦2試合で彼女は無失点を維持し、チームに大きく貢献した。 スペイン戦では堅実なセーブを連発し、ロスタイムにはエドナ・イマデのシュートを好守で阻んで1-0の勝利に貢献。この結果、イングランド代表はグループ首位を3ポイント差でキープした。4日後のアイスランド戦も、アレッシア・ルッソの早期先制点以降は追加点が奪えなかったが、2度の決定機をブロックして同じスコアでの辛勝を支えた。

    ルッソはITVの取材に「彼女は素晴らしかった。重要な場面でチームを救い、3、4回も得点を阻んだ。勝点3を守るには、そんな選手が必要だ」と語った。

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  • Lucia Kendall Ona Batlle England Spain Women 2026Getty Images

    優勝者：ルシア・ケンドール

    中盤のトリオはキーラ・ウォルシュとジョージア・スタンウェイの起用が確定していたが、今週は選択肢が限られていた。エラ・トゥーンとグレース・クリントンが負傷で欠場し、10代のエリカ・パーキンソンが初招集されたため、ウィーグマン監督はスペイン戦に向けて重要な決断を迫られた。 この大一番で、代表戦5試合のみの21歳ルシア・ケンドールが起用され、彼女の才能への信頼が示された。

    ケンドールはその期待に応えた。 相手は2度のバロンドール受賞者アレクシア・プテラス、昨年のゴールデンボール2位マリオナ・カルデンテイ、バルセロナスターのパトリ・ギジャロという豪華中盤。ケンドールがボールを持つ機会は少ないと思われたが、ボールを収めて広範囲を動き回り、同ポジションの選手が陥りがちな動けなくなる場面は一度もなかった。

    ウィーグマン監督も「彼女はボールを持つ場面でも持たない場面でも、私たちの意図を正確に理解している」と語り、そのパフォーマンスを絶賛した。背番号10の座は依然として競争中だが、ケンドールはチャンスを与えられた際にほぼミスを犯さず、着実に存在感を示している。

  • Lotte Wubben-Moy England Women 2026Getty Images

    優勝者：ロッテ・ウッベン＝モイ

    ロッテ・ウッベン＝モイは好調で合宿に臨んだ。だがウィーグマン監督の下では出場時間が限られ、スペイン戦という大一番でその力を示せるかは不透明だった。しかし彼女はチャンスを掴み、期待に応えた。

    ウィリアムソンがまだ万全でない中、ウッベン＝モイはモーガンとCBで先発。90分間スペインをほぼ封じ込めた。

    「彼女たちをとても誇りに思う」と、イングランド代表監督は試合後に語った。「二人はそれほど多く一緒にプレーしたわけではない。それでも結果を出し、自分たちを誇りに思うべきだ」

    4日後、ハムストリングの怪我から回復したウィリアムソンがアイスランド戦で先発復帰し、ウッベン＝モイはベンチへ。しかし前半終了後に交代で入り、最終ラインにスムーズにフィット。終盤の同点危機を救い、チームに安定をもたらした。

    この一週間で、彼女はセンターバックの序列を上げた。

  • Maya Le Tissier England Women 2026Getty Images

    敗者：マヤ・ル・ティシエ

    一方、センターバックの事情にはマヤ・ル・ティシエも関係する。 マンチェスター・ユナイテッドの主将である彼女は、代表でもセンターバックで起用されるべきか議論されてきた。クラブではセンターバックとして高い評価を受けているが、ウィーグマン監督は右サイドバックでの起用を優先している。昨年末の親善試合ではセンターバックで出場し、自身の価値を示した。しかし2026年に入り、状況は変わった。

    年明けのウクライナ戦では右SBでフル出場したが、その後の3試合はベンチ止まりだった。ウィリアムソンの負傷やグリーンウッドの左SB起用でチャンスが回ってくると思われたが、実際にはウッベン＝モイやモーガンに優先され、序列は再び後退した。

  • Lauren Hemp England Women 2026Getty Images

    優勝者：ローレン・ヘンプ

    ローレン・ヘンプは、ウィーグマン監督率いるイングランド代表で常に欠かせない存在だ。同監督の下で行われた主要大会では1試合を除きすべて先発し、2度の欧州選手権制覇と2023年ワールドカップ初の決勝進出に貢献した。それでも彼女には、時に十分な評価がされていないように見える。

    だからこそ、今週の活躍は当然の輝きだった。スペイン戦では鮮やかな決勝点を決め、すぐ後にポストに阻まれたものの2点目も狙った。アイスランド戦ではルッソへの絶妙アシストで存在感を示した。

    25歳にして国際試合76試合出場という驚異的な数字を残すヘンプは、ウィーグマン体制下で常に先発の座を守り、その理由を今週改めて示した。

  • Leah Williamson England Women 2026Getty Images

    優勝者：リア・ウィリアムソン

    ウィーグマン監督は、アーセナルで直近5試合に出場していないイングランド代表主将ウィリアムソンを招集。スペイン戦での起用が期待されたが、復帰は数日先送りされ、アイスランド戦で45分間プレーした。

    本人も代表もクラブも望んだより復帰は遅れた。膝とふくらはぎの故障で前半戦の大半を欠場し、我慢のシーズンが続いている。

    それでも彼女は今、復帰した。アーセナルのチャンピオンズリーグ連覇がかかる準決勝は来週に迫っており、6月のスペイン戦へ弾みをつけるため、クラブシーズンを力強く締めくくりたい。 この試合は来年のワールドカップ自動出場権を左右する可能性があり、先発復帰が期待されるウィリアムソンの存在はライオネッスにとって心強い。

  • Taylor Hinds England Women 2026Getty Images

    敗者：テイラー・ハインズ

    スペイン戦まで、テイラー・ハインズは直近3試合を含む過去5試合中4試合でイングランド代表の左SBとして先発していた。しかしウェンブリーでの一戦ではベンチに回り、代わりにグリーンウッドが起用された。試合前、ITVの質問にウィーグマン監督は「グリーンウッドが第一候補か？」と聞かれ、簡潔に「はい」と答えた。

    イングランドは長年左SBの適任者がおらず、他ポジションの選手を起用して穴を埋めてきた。この問題はチームの弱点となっている。ウィーグマン監督はデントン、パティンソン、ハインズといった若手を起用し、解決を図っている。

    特にハインズは昨年10月の初招集以降、多くのチャンスを得てきた。これはチェルシーで同ポジションを務め、代表でもレギュラーだったニアム・チャールズが不在だった時期と重なる。 しかし、グリーンウッドがマンチェスター・シティでセンターバックではなく左サイドバックとして最近連続出場していることがウィーグマン監督の采配に影響し、今週の2試合でも同ポジションで先発した。

    さらに12月以来代表に復帰したチャールズが土曜のアイスランド戦終盤にグリーンウッドと交代し、左SBの序列は先月とは大きく変わっている。結果としてヒンズは順位を下げたようだ。