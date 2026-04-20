ハンナ・ハンプトンとローレン・ヘンプが実力を示した一方、マヤ・ル・ティシエ率いる「ライオンズ」の苦戦は続く。女子ワールドカップ予選を勝ち進んだイングランド代表、その勝者と敗者。

接戦が続く中、勝敗を分けるのはイングランド対スペインの試合になるだろう。火曜日、ウェンブリーで行われた一戦ではイングランドが「ラ・ロハ」を1-0で下した。スコアは僅差で、終盤にはハンナ・ハンプトンの好セーブも必要だったが、スペインが本来の攻撃力を出せなかったとはいえ、全体的には「ライオネッス」が優位だった。

大胆な布陣が当たったウィーグマンは、新米監督ソニア・ベルムデスとの采配対決でも優った。 バルセロナでFWを務めたベルムデス監督は昨年ネーションズリーグを制したが、経験豊富なワイマン監督には及ばず、初対決を落とした。

しかし4日後、イングランドがアイスランドに敗れていれば（実際は紙一重だった）、この勝利はほとんど意味をなさなかった。 スペインは同日、ウクライナを5－0で下し、得失点差を伸ばした。6月の再戦へ有利な状況を作っただけに、アイスランドがイングランドを止めなかったことを悔やんだだろう。ハンプトンは再び好守を見せ、ゴールポストも助け、イングランドは辛勝した。

グループ首位の「ライオンズ」は、残り2試合でスペインに3ポイント差をつけた。次戦は世界王者をアウェイで迎える。中立的な視点では、これ以上の展開は望めない。 6月のマヨルカでの一戦で負けず、その数日後にウクライナに勝てば、イングランドはブラジル行きを決める。昨夏のユーロ決勝で破った相手に直近4試合で3勝しているため、ライオネッスも少なくとも1ポイントを狙うはずだ。

その前に4月の代表合宿では多くの教訓が得られ、次回に生かされるはずだ。GOALがスペインとアイスランド戦の勝者と敗者を分析する。