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キャプテンマーク、最も多くを学んだ指導者たち、ライバルとの競争への向き合い方。サミル・ハンダノヴィッチはインテルで、良くも悪くも多くの責任を負わなければならない時期を経験した。それでも、レプッブリカのインタビューで、元スロベニア人GKは、そうした経験から何を学び、現在も指導者として何を胸に刻んでいるかを語った。