キャプテンマーク、最も多くを学んだ指導者たち、ライバルとの競争への向き合い方。サミル・ハンダノヴィッチはインテルで、良くも悪くも多くの責任を負わなければならない時期を経験した。それでも、レプッブリカのインタビューで、元スロベニア人GKは、そうした経験から何を学び、現在も指導者として何を胸に刻んでいるかを語った。
Getty Images Sport
翻訳者：
ハンダノビッチ「最も多くを学んだ監督はスパレッティとコンテ。キャプテンマークはピッチでのエネルギーを奪う」
スパレッティとコンテ
「最も多くを教わった監督は？ スパレッティとコンテだ。スパレッティからはビルドアップで数的優位を作る役割を求められた。その準備はすでにできていたし、足元でプレーすることもできた。コンテからは勝者のメンタリティーを学んだ。それはクラブ全体に関わるものだ。全員に求められる水準が上がる」
キャプテンマーク
「私は同じ人間のままだったが、責任はより重くなった。キャプテンマークを巻くと、ピッチでのプレーに使うエネルギーが削られる。人前での姿勢、練習への取り組み方、振る舞い、服装に至るまで、すべてにおいて模範でなければならない。チームメイトには公平に接し、監督やクラブとの橋渡し役も務めなければならない」
キャプテンのラウタロ
「ラウタロは良いキャプテンか？ それを言えるのはチームメートだけだ。他の人が何を言おうと、ただのおしゃべりにすぎない」
子どもたちに教える
「ユースチームの指導？ 選手たちには多くのことを伝えたし、私も彼らから多くを学んだ。感情面でもね。指導者は教育者であり、心理カウンセラーでもなければならない。若者はスポンジのように何でも吸収する。サッカーだけの話ではないし、お金はまだそれほど関係ない」
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