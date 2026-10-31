サミル・ハンダノヴィッチの現役生活は、インテルで終わらなかったかもしれない。インテルの元GKでキャプテンだった本人が『レプッブリカ』のロングインタビューで明かした。現役引退を決める前に、自身に巡ってきたものの土壇場で消えた機会について語っている。

現在、元GKはユースチームの指導者としてもインテルを去っている。夏にアンダー世代のチームからプリマヴェーラへ移る際、行き違いがあったためだ。それでも夢は変わらない。いつか、元チームメイトのクリスティアン・キヴが現在座るインテルの監督の座に就くことだ。