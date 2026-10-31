サミル・ハンダノヴィッチの現役生活は、インテルで終わらなかったかもしれない。インテルの元GKでキャプテンだった本人が『レプッブリカ』のロングインタビューで明かした。現役引退を決める前に、自身に巡ってきたものの土壇場で消えた機会について語っている。
現在、元GKはユースチームの指導者としてもインテルを去っている。夏にアンダー世代のチームからプリマヴェーラへ移る際、行き違いがあったためだ。それでも夢は変わらない。いつか、元チームメイトのクリスティアン・キヴが現在座るインテルの監督の座に就くことだ。
サミル・ハンダノヴィッチの現役生活は、インテルで終わらなかったかもしれない。インテルの元GKでキャプテンだった本人が『レプッブリカ』のロングインタビューで明かした。現役引退を決める前に、自身に巡ってきたものの土壇場で消えた機会について語っている。
現在、元GKはユースチームの指導者としてもインテルを去っている。夏にアンダー世代のチームからプリマヴェーラへ移る際、行き違いがあったためだ。それでも夢は変わらない。いつか、元チームメイトのクリスティアン・キヴが現在座るインテルの監督の座に就くことだ。
「引退すべき時をどう見極めるか？ 心の中の情熱が消えた時だ。スタジアムに行っても、もう胸が高鳴らない。私にとって、選手を辞めるのはつらくなかった。次に何をしたいか、すでに分かっていたからだ。サッカーのピッチをパデルのコートに替えた。インテルのスカウトを務めた1年間は、指導者になるための勉強をした。その後の2年間はユースチームを指導した」
「インテル退団後に最後にプレーするチーム？ デ・ゼルビは僕をブライトンに呼びたがっていた。第2GKとしてでも、彼の仕事を間近で見てみたかった。イタリアーノ率いるフィオレンティーナとも接触はあったけど、実現しなかった。ウディネには監督として戻りたい」
「何があったか？ プリマヴェーラの監督に就任する予定だったが、U-23との関係を含め、いくつかの点で合意できず、揉めることなく別れた。自分の道を歩み、チームに影響を与え、決断を下したい。今はトップチームを率いる準備ができている。『現代サッカーにおけるゴールキーパーの進化』をテーマに論文を書き、UEFAプロライセンスを取得した」
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「インテルを率いるのが夢だ。でも、一歩ずつだ。今は好きなクラブを研究している。ファブレガスのコモやバルセロナだ。プレーを通じて結果を出したい。4-3-3とそのバリエーションが好きだが、フォーメーションは重要ではない。大切なのはアイデアだ」