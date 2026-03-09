ハンス・フリック、バルセロナ会長選を前にジョアン・ラポルタを標的にしたシャビの爆発的インタビューに外交的対応

この発言のタイミングは火に油を注ぐ形となった。クラブの会長選挙を目前に控え、ジョアン・ラポルタ率いる理事会を標的にしたかのような内容だった。記者団が「欧州での望みが懸かる重要な週に、カタルーニャの象徴的存在が発言するのは誤りか」と問うと、フリックは複雑な問題への判断を明確に拒否した。

「それを言うべきは私ではなく、彼自身です」と、彼はこの問題を巧みに回避した。スポーツディレクターのデコ氏の不透明な将来についても質問があったが、フリック監督は辛抱強くこう答えた。「まず第一に、我々は待つ必要があります。初日から、私はデコ氏やボージャン・クルキッチ氏と非常に快適に仕事をしてきました。我々はトップチームだけでなく、ラ・マシア、リザーブチームの選手たちも分析しています... 私が着任したとき、マルク・カサド、マルク・ベルナル、ジェラール・マーティンについて話し合いました... そして、私たちは同じ考えを持っています。私たちは皆、一体となっています。私たちは未来のためのチームを作りました」