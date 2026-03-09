Getty/GOAL
翻訳者：
ハンス・フリック、バルセロナ会長選を前にジョアン・ラポルタを標的にしたシャビの爆発的インタビューに外交的対応
シャビ、バルサの移行期にフリック監督の謝罪を明かす
フリック監督は、前任者のシャビが『ラ・バンガルディア』紙に爆発的なインタビューを行ったことを受け、慎重な姿勢を示している。バルセロナがニューカッスルとのチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦第1戦をセント・ジェームズ・パークで控える中、フリック監督は監督交代に関するシャビの具体的な主張について質問を受けた。
シャビは公にこう述べた：「私が監督を務めていたあの2、3週間——クラブが既に私の解任を決めていたのに誰も直接伝えてこなかった時期——に、クラブが実際に彼と接触していたのか尋ねたところ、彼は謝罪しに来た。彼は謝罪し、2時間以上話し合った。それは素晴らしいことだった。 クラブは彼に私に何も言うなと指示した。だから彼は私の家に謝りに来たんだ。彼は良い人間で、非常に誠実だ。彼が順調で嬉しい」
- AFP
フリックがバルセロナの先任者に応答する
公の場で対立を避ける選択をした元バイエルン・ミュンヘン監督は、あらゆる私的な問題をメディアの眩しいスポットライトから完全に遠ざけたいという強い意思を強調した。フリックは落ち着いた態度でメディアに対応し、過去のやり取りの詳細を明かしてさらなる見出しを煽ることはないと明らかにした。「真実を知っているが、それは胸に秘めておく。 ここで話すつもりはない」と彼は断固として述べ、謝罪の内容や正確な時期に関する憶測に終止符を打った。
監督はこうした交流に関する個人的な境界線について詳細に説明した。「シャビとはプロの同僚であり良好な関係にある。彼を訪ねたし、到着時に会ったが、それは私的なことだ」とフリックは説明した。「妻と話す時と同じで、私的な問題だ。私はそれについて話さない。真実を知っているからこそ、何もコメントしない」
選挙騒音をかわす
この発言のタイミングは火に油を注ぐ形となった。クラブの会長選挙を目前に控え、ジョアン・ラポルタ率いる理事会を標的にしたかのような内容だった。記者団が「欧州での望みが懸かる重要な週に、カタルーニャの象徴的存在が発言するのは誤りか」と問うと、フリックは複雑な問題への判断を明確に拒否した。
「それを言うべきは私ではなく、彼自身です」と、彼はこの問題を巧みに回避した。スポーツディレクターのデコ氏の不透明な将来についても質問があったが、フリック監督は辛抱強くこう答えた。「まず第一に、我々は待つ必要があります。初日から、私はデコ氏やボージャン・クルキッチ氏と非常に快適に仕事をしてきました。我々はトップチームだけでなく、ラ・マシア、リザーブチームの選手たちも分析しています... 私が着任したとき、マルク・カサド、マルク・ベルナル、ジェラール・マーティンについて話し合いました... そして、私たちは同じ考えを持っています。私たちは皆、一体となっています。私たちは未来のためのチームを作りました」
- AFP
焦点はセント・ジェームズ・パークへ移る
オフフィールドでの絶え間ない騒動にもかかわらず、フリック監督はチームを完全にイングランド遠征というスポーツの挑戦に集中させる決意だ。ドイツ人指揮官は、カタルーニャでの政治的な騒動を後にして、チームの共通目標が厳密に不変であることを強調した。
ニューカッスル戦を控えて、監督はこの一戦が持つ重大性を強調した。「今シーズンで最も重要な週の一つだ。我々は試合に集中しなければならない」とフリックは記者団に訴えた。「全てが機能し、100％の力を発揮したい。ニューカッスルを非常に尊敬しているし、この対戦も尊重している。我々はそこに集中しなければならない」
広告