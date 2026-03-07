Goal.com
Athletic Club v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

ハンス・フリック監督、バルセロナ戦にロベルト・レヴァンドフスキ、ラフィーニャ、ペドリをベンチ入りさせた理由を説明。ラミン・ヤマルとマーカス・ラッシュフォードが先発出場。

バルセロナのハンス・フリック監督は、土曜日に開催されるアスレティック・クラブとの重要なリーガ戦を前に、複数の主力選手をベンチに留めるという決断を下し、驚きを呼んだ。タイトル争いが激化し、厳しい試合日程が控える中、ドイツ人指揮官は、サン・マメスでの厳しいアウェー戦に向けて、ロベルト・レヴァンドフスキ、ラフィーニャ、ペドリを休ませ、代わりにラミン・ヤマルとマーカス・ラッシュフォードに主力の得点源としての役割を託すことを選んだ。

  • 過酷なスケジュールの中で業務負荷のバランスを取る

    この戦略的な選手起用は、アトレティコ・マドリードとの激闘を含む過酷な一週間を経て、チームが被った多大な肉体的負担を反映している。火曜日のコパ・デル・レイ準決勝第2戦で3-0の勝利を収めたにもかかわらず、バルセロナは合計スコア4-3の接戦で敗退を喫した。 さらに、ニューカッスル・ユナイテッドとの重要な欧州戦が目前に控える中、フリック監督はシーズン終盤の過密日程において主力選手の負荷管理を行い、長期的なコンディション維持を優先していることが明らかだ。

  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    バルサの業務負荷管理

    ビルバオでの試合直前に発言したフリック監督は、大幅なメンバーローテーションを決断した理由を説明した。国内リーグの差し迫った要求と主力選手の体調管理のバランスを取る必要性を強調し、チームマネジメントは長期的な戦略であると述べた。「出場時間を管理し、過去だけでなく未来も見据えなければならない。全員に機会を与えなければならない」と語った。

  • 機関室の信仰

    ペドリを休ませたフリック監督は、マルク・カサドとマルク・ベルナルに絶大な信頼を示した。監督は先発起用の具体的な理由について「マルク・ベルナルは長期離脱からの復帰だ。カサドは非常に前向きで、知性あふれる選手であり、彼を擁できるのは素晴らしい」と説明した。

  • FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-BARCELONAAFP

    守備陣の再編とタイトル獲得を目指す

    フリック監督はまた、ジュール・クンデとアレハンドロ・バルデの負傷による守備陣の危機を乗り切り、ジョアン・カンセロを左サイドバックに、エリック・ガルシアを右サイドバックに配置した。この実験的な布陣についてフリック監督は「右サイドバックにエリック、左サイドバックにカンセロを起用する」と説明した。変更はあるものの、目標は揺るがない。「勝利を収め、先日の試合で見せたチームのレベルを維持したい」 

    ドイツ人指揮官はまた、直近の目標が勝利の確保であり、金曜日にセルタ・ビーゴに勝利したレアル・マドリードに対する4ポイント差のリードを取り戻すことだと明言した。

