ハンス・フリック監督、バルセロナ戦にロベルト・レヴァンドフスキ、ラフィーニャ、ペドリをベンチ入りさせた理由を説明。ラミン・ヤマルとマーカス・ラッシュフォードが先発出場。

この戦略的な選手起用は、アトレティコ・マドリードとの激闘を含む過酷な一週間を経て、チームが被った多大な肉体的負担を反映している。火曜日のコパ・デル・レイ準決勝第2戦で3-0の勝利を収めたにもかかわらず、バルセロナは合計スコア4-3の接戦で敗退を喫した。 さらに、ニューカッスル・ユナイテッドとの重要な欧州戦が目前に控える中、フリック監督はシーズン終盤の過密日程において主力選手の負荷管理を行い、長期的なコンディション維持を優先していることが明らかだ。