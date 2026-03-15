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ハンス・フリック監督、バルセロナ対セビージャ戦でラミネ・ヤマルをベンチ入りさせた理由を説明
ヤマルのワークロードの管理
試合開始前に語ったフリック監督は、この采配について率直に説明し、ここ数週間の同選手の過密な出場時間を理由に挙げた。
「ラミンは多くの出場時間をこなしており、今週は3試合を控えているため、彼に休息を与える必要がある」とフリック監督はDAZNに語った。この決定は、バルサの攻撃の要となっている17歳の選手に対する保護的な姿勢を如実に物語っている。
- AFP
バルセロナを待ち受ける過酷なスケジュール
ヤマルの欠場は、過密日程を乗り切るためのバルセロナの広範なローテーション戦略の一環である。水曜日にニューカッスル・ユナイテッドとの重要なチャンピオンズリーグ第2戦を控えているため、フリック監督は、国内リーグと欧州の試合の両方で主力選手が万全のコンディションを保てるよう、選手層の厚さを優先している。
フリック監督は、クラブが勢いを維持するためにはミスが許されないとし、今後数日の重要性を強調した。「非常に重要な1週間だ」とフリック監督は指摘した。「今日から日曜日までの休養期間前までに3試合あるが、そのすべてに勝利しなければならない。それが我々の目標であり、全力を尽くさなければならない。」
バルジ、セビージャ戦で好機
ヤマルがベンチ入りしたため、ルーニー・バルジとダニ・オルモが攻撃陣に加わり、ロベルト・レヴァンドフスキをサポートすることになった。また、エリック・ガルシアが過負荷のためニューカッスルでの第1戦を欠場し、今回はベンチ入りにとどまっていることから、若手選手シャビ・エスパルトが右サイドバックとしてフルデビューを果たす。
スタジアムに追加の観客席が設けられ、収容人数が6万2000人まで拡大されたこともあり、会場の雰囲気は熱狂的なものになると予想される。フリック監督は次のように付け加えた。「今日はファンに会えるのを楽しみにしている。アトレティコ・マドリード戦では素晴らしい雰囲気を味わえたし、今日もそうなることを願っている。そのサポートを得られることは非常に重要だ。」
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機関室における業務の継続性を確保する
攻撃陣と守備陣には大きな変化が見られる一方、フリック監督は中盤の安定性を重視した布陣を選択した。マルク・ベルナルとペドリは引き続きコンビを組み、番狂わせを狙うセビージャ相手に試合のペースをコントロールする役割を担う。
若さと経験の融合というこのドイツ人監督の采配は、怪我や過密日程により戦力が逼迫している現在のチーム状況を反映している。
ヤマルが「戦略的な休養」を取っているため、決定的な一撃を放つ重責はオルモ、ラフィーニャ、レヴァンドフスキらに課せられている。
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