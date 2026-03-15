ハンス・フリック監督、バルセロナ対セビージャ戦でラミネ・ヤマルをベンチ入りさせた理由を説明

試合開始前に語ったフリック監督は、この采配について率直に説明し、ここ数週間の同選手の過密な出場時間を理由に挙げた。

「ラミンは多くの出場時間をこなしており、今週は3試合を控えているため、彼に休息を与える必要がある」とフリック監督はDAZNに語った。この決定は、バルサの攻撃の要となっている17歳の選手に対する保護的な姿勢を如実に物語っている。