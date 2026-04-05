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ハンス・フリック監督は、ロベルト・レヴァンドフスキの終盤の決勝ゴールでバルセロナがアトレティコ・マドリードに勝利した後の、ラミネ・ヤマルの怒りの反応について説明した。
メトロポリターノでのヤマルの露わな苛立ち
ロベルト・レヴァンドフスキの終盤の決勝ゴールにより、バルサは首位を7ポイント差で独走する形となったが、10代のスーパースター、ヤマルは熱狂的な祝賀に加わらなかった。決勝ゴールが決まった瞬間、テレビカメラはプレーに背を向けている若き選手の姿を捉えていた。その後、彼はゴールキーパーコーチのホセ・ラモン・デ・ラ・フエンテに付き添われてピッチを去る際、腕を振り回すような仕草を見せていた。 報道によると、この18歳のウインガーはピッチを去る際、チームメイトたちが勝利を祝う中、一瞬バルサのフリック監督を無視してロッカールームへと直行したという。首都での厳しい一戦を乗り越えたチーム全体が沸き立つ中、彼の反応はそれとは対照的だった。
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フリックはこの件を軽く受け流した
試合後の会見で、フリック監督はチーム内の不和や戦術的な根本的な問題といった憶測を一蹴した。このドイツ人指揮官は、その苛立ちは純粋に選手自身の高い自己基準から生じたものだと主張した。彼は記者団に対し、「彼が怒っているのは当然だ。何度も挑戦したにもかかわらずゴールを決められず、多くのチャンスを逃したのだから」と語った。
DAZNとの試合後のインタビューで、フリック監督はさらに踏み込み、チーム内に長期的な問題はないことを明確にした。「彼は少し動揺していた。それは当然のことだ。彼はゴールを決め、アシストを挙げたいと思っている。これらは試合の結果に過ぎない。我々がうまくプレーできなかったからだ。ロッカールームで話し合い、すべては順調だ。感情的な試合だった」と、元バイエルン・ミュンヘン監督は付け加えた。
試合の展開と優勝争いへの影響
試合はまさにジェットコースターのような展開となり、39分にホームチームのジュリアーノ・シメオネが先制点を挙げた。そのわずか3分後、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル移籍中のマーカス・ラッシュフォードが同点ゴールを決め、前半は同点で折り返した。 前半のアディショナルタイムに決定的な局面が訪れた。ニコ・ゴンサレスが退場処分となり、ディエゴ・シメオネ率いるチームは後半を10人で戦わざるを得なくなった。バルサは88分、ジョアン・カンセロのシュートが弾かれたリバウンドにレヴァンドフスキが飛びつき、ついにその数的優位を活かすことに成功した。
この結果、バルセロナはレアル・マドリードがマヨルカ戦で勝ち点を落としたことを利用し、残り8試合で7ポイントという大きな差を築いた。フリック監督はこの勝利の重要性を認めつつも慎重な姿勢を崩さず、「我々は試合をコントロールした。これは非常に重要な3ポイントだ。残り8試合あり、まだ何も決まっていない。我々はやるべきことをやらなければならない」と述べた。
- AFP
注目はチャンピオンズリーグへ
バルセロナがこのドラマに浸っている暇はない。焦点はすぐに欧州の大会へと移るからだ。フリック監督は、早急な切り替えが必要だと指摘し、選手たちが体力を回復させなければならないと述べた。「チャンピオンズリーグの試合に向けて準備する時間は3日間しかない。可能な限り万全の状態で臨まなければならない」と彼は語った。水曜日にカンプ・ノウで行われるチャンピオンズリーグのアトレティコ戦という、またしても重要な一戦を控える中、フリック監督は、チームの若き逸材が、この悔しさを試合を決定づける活躍へと昇華させてくれることを期待している。