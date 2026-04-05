試合後の会見で、フリック監督はチーム内の不和や戦術的な根本的な問題といった憶測を一蹴した。このドイツ人指揮官は、その苛立ちは純粋に選手自身の高い自己基準から生じたものだと主張した。彼は記者団に対し、「彼が怒っているのは当然だ。何度も挑戦したにもかかわらずゴールを決められず、多くのチャンスを逃したのだから」と語った。

DAZNとの試合後のインタビューで、フリック監督はさらに踏み込み、チーム内に長期的な問題はないことを明確にした。「彼は少し動揺していた。それは当然のことだ。彼はゴールを決め、アシストを挙げたいと思っている。これらは試合の結果に過ぎない。我々がうまくプレーできなかったからだ。ロッカールームで話し合い、すべては順調だ。感情的な試合だった」と、元バイエルン・ミュンヘン監督は付け加えた。