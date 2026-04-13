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ハンス・フリック監督は「バルセロナは通常、アトレティコ・マドリードより強い」と話し、2点差を逆転するため攻撃で「勇気」を示すよう求めた。
アトレティコのリードで、厳しい戦いが予想される。
先週の第1戦でバルセロナはホームでアトレティコ・マドリードに0-2と敗れ、苦しい状況に立たされた。パウ・クバルシの退場後、ジュリアン・アルバレスの直接FKが遠征チームに2点のリードをもたらした。
火曜日のメトロポリターノでの第2戦は困難だが、フリック監督は逆転できると確信。歴史的に優位なこのカードで、積極的な戦術と勇気を見せると強調した。
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フリック監督は、恐れを知らない攻撃的なプレーを求めている
第1戦の敗戦を受け、監督はディエゴ・シメオネの堅守を破るため、メンタルと戦術の調整に集中すると決めた。
フリック監督は、次ラウンドに進むにはハイインテンシティで果敢なサッカーに回帰することが不可欠だと強調。敵地での敵対的な環境を認識しつつ、恐れを知らない集団としての奮闘をチームに求めた。
「スタジアムの雰囲気は信じられないほど熱狂的になるだろう。これまでの彼らとの試合とは全く異なるものになる予感がする。ファンは自分たちが何を求めているかを知っているし、我々にとっては厳しい戦いになるだろう。だが、私はチームと、我々が成し遂げられることを信じている。それは可能だ。なぜ不可能だと言えるだろうか？ そこに集中しなければならない」と彼は語った。
「相手はアトレティコだ。強力な選手を揃えているので、堅い守備が必要だ。同時に攻撃でも勇敢にプレスをかけてチャンスを活かす。前回の試合ではそれが大きな差だったかもしれない。だが明日は違う展開になるかもしれない。そうなれば嬉しいね」
中盤の体力テストがチームの層の厚さを試す
重要な一戦を前に、クラブは複数の中盤の主力選手のコンディションを慎重にチェックしている。マルク・ベルナルの出場は依然不透明だが、フレンキー・デ・ヨングとガビは出場できる見込みが強まっている。クバルシは出場停止、ラフィーニャとアンドレアス・クリステンセンは負傷で欠場する。
「フレンキーはベルナル監督時代より良いプレーをしている。今日の出来次第だが、厳しい試合になる。先発の可能性もあり、午後に決める」と語った。
「ガビはプレー可能だ。彼はチームとクラブのために全力で走り、ピッチでは恐れを知らない。素晴らしいことだよ。先発するかは練習後に決める」
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メトロポリターノでの対決に注目が集まる
第2戦は劇的な展開が予想される。バルセロナが逆転すればチャンピオンズリーグ準決勝進出を決め、シーズンの展望は明るくなる。敗退すれば国内リーグに集中するしかない。
「メンタルと姿勢が重要だ」とフリック監督は語った。「明日はあらゆるポジティブな要素が鍵になる。自分たちにできると信じ、チームは正しい方向に向かっている。アトレティコ戦でも我々は通常、相手より優れている。」