ハンス・フリック監督は「バルセロナは通常、アトレティコ・マドリードより強い」と話し、2点差を逆転するため攻撃で「勇気」を示すよう求めた。

第1戦の敗戦を受け、監督はディエゴ・シメオネの堅守を破るため、メンタルと戦術の調整に集中すると決めた。

フリック監督は、次ラウンドに進むにはハイインテンシティで果敢なサッカーに回帰することが不可欠だと強調。敵地での敵対的な環境を認識しつつ、恐れを知らない集団としての奮闘をチームに求めた。

「スタジアムの雰囲気は信じられないほど熱狂的になるだろう。これまでの彼らとの試合とは全く異なるものになる予感がする。ファンは自分たちが何を求めているかを知っているし、我々にとっては厳しい戦いになるだろう。だが、私はチームと、我々が成し遂げられることを信じている。それは可能だ。なぜ不可能だと言えるだろうか？ そこに集中しなければならない」と彼は語った。

「相手はアトレティコだ。強力な選手を揃えているので、堅い守備が必要だ。同時に攻撃でも勇敢にプレスをかけてチャンスを活かす。前回の試合ではそれが大きな差だったかもしれない。だが明日は違う展開になるかもしれない。そうなれば嬉しいね」