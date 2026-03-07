ハンス・フリック監督は、バルセロナのフォワードが8試合連続無得点の低迷期に自信を失っていると認めた。一方、ラミン・ヤマルがアスレティック・クラブ戦で決勝点を挙げた。

ラミン・ヤマルが再び決勝点をもたらした。68分に得意の左足カーブシュートを決め、試合の流れを断ち切った。フリック監督は途中出場したペドリの復帰とチームの結束力も称賛し、「ペドリが試合を変えるのは当然だ。今日もそれを目の当たりにした。彼らを誇りに思う…このチームに漂う特別な雰囲気——結束力、環境、全てが素晴らしい」と語った。

ヤマルについてはこう続けた。「最高のプレーではなかったが、彼のゴールが試合を決めた。スペースとチャンスがあれば…彼はよく練習している。局面を打開できるのは良いことだ」