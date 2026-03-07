Getty Images Sport
ハンス・フリック監督は、バルセロナのフォワードが8試合連続無得点の低迷期に自信を失っていると認めた。一方、ラミン・ヤマルがアスレティック・クラブ戦で決勝点を挙げた。
フリック監督、得点不振のトーレスを擁護
ドイツ人指揮官は、ビルバオ戦においてストライカーが幾度もの決定機を逃したにもかかわらず、トーレスのスピードと躍動感がこの不振を最終的に克服すると確信している。フリック監督は、欧州戦を控えて先発メンバーの座を巡る内部競争が激化する中、コーチングスタッフが選手の決定力回復に全力を尽くしていると強調した。
フリックのフェラン・トーレスに対する誠実さ
試合後の記者会見で、フリック監督はスペイン代表選手の不振について言及した。「フェラン？今は自信が不足している。だが我々はそれを改善している。 試合ではあらゆることを試してみることが重要です。彼は良い勢いにあり、スピードも速い。今はちょっと不運な時期ですが、私が彼を助けられるなら、そうするつもりです」と監督は述べた。フェランは前半終了間際に、空中でのバックヒールで決定的なチャンスを迎えたが、わずかにゴールを外し、結局ロベルト・レヴァンドフスキと交代することになった。
ラミーン・ヤマルがビルバオで魔法のようなプレーを見せる
ラミン・ヤマルが再び決勝点をもたらした。68分に得意の左足カーブシュートを決め、試合の流れを断ち切った。フリック監督は途中出場したペドリの復帰とチームの結束力も称賛し、「ペドリが試合を変えるのは当然だ。今日もそれを目の当たりにした。彼らを誇りに思う…このチームに漂う特別な雰囲気——結束力、環境、全てが素晴らしい」と語った。
ヤマルについてはこう続けた。「最高のプレーではなかったが、彼のゴールが試合を決めた。スペースとチャンスがあれば…彼はよく練習している。局面を打開できるのは良いことだ」
電気決闘の余波
アスレティックのエルネスト・バルベルデ監督は、首位チームとの決定力不足を嘆いた。「結果に悔しい思いを抱えて去る。我々はもっと得るべきだった」と語った。「だが見ての通り、相手は容赦しない。与えられたチャンスを決めねばならない。彼らはたった一度のチャンスをゴール隅に突き刺すのだから」この勝利でバルセロナはレアル・マドリードに4ポイント差を保った。
