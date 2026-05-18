パウ・クバルシの台頭で、バルセロナが求める選手像が変わった。彼はポジショニングと試合の読み、配球に秀でているが、スピード型ではない。フリック監督は、相手が素早くカウンターを仕掛けた際に彼の背後をカバーできる、フィジカルとスピードを備えたセンターバックを求める。

ボール扱いは優れていても戻りのスピードが不足するクバルシとバストーニのコンビは、フリックが最も避けたい布陣だ。守備バランスを欠いた過去の失敗を繰り返さないため、彼は「戦術フィルター」を最優先し、推定7000万ユーロとされるインテル主将への関心を事実上後退させている。