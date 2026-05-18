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ハンス・フリック監督は、バルセロナがインテルのDFアレッサンドロ・バストーニを獲得することに反対し、夏の移籍市場で別の選手を求める意向だ。
フリック監督はバストーニを起用せず
バストーニは補強の最優先候補だったが、フリック監督は戦術面での適合性に懸念を示している。問題視しているのは、彼のワールドクラスの実力ではなく、広大なオープンスペースで速く動くことを求めるハイテンポでアグレッシブな戦術に馴染めるかどうかだ。
マッテオ・モレットの報道通り、フリックは高い位置を取るDFラインを志向する。そのため、CBには優れたリカバリースピードとトランジション時に素早く下がれる走力が求められる。バストーニはボール捌きに定評があるが、トップスピード不足は守備のリスクになると判断されている。
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採用におけるクバルシ要因
パウ・クバルシの台頭で、バルセロナが求める選手像が変わった。彼はポジショニングと試合の読み、配球に秀でているが、スピード型ではない。フリック監督は、相手が素早くカウンターを仕掛けた際に彼の背後をカバーできる、フィジカルとスピードを備えたセンターバックを求める。
ボール扱いは優れていても戻りのスピードが不足するクバルシとバストーニのコンビは、フリックが最も避けたい布陣だ。守備バランスを欠いた過去の失敗を繰り返さないため、彼は「戦術フィルター」を最優先し、推定7000万ユーロとされるインテル主将への関心を事実上後退させている。
デコのジレンマと市場の代替案
スポーツディレクターのデコは、バストーニ獲得に長く奔走してきたが、この介入で難しい立場に立たされた。彼は依然としてこの移籍に戦術的な価値を見出すものの、ベンチではフリックの意向が絶対だ。クラブは現在、クバルシの知的なプレースタイルと補完し合う、より適したセンターバックを探している。
この決定は、バルセロナが補強方針を統一し、ハイプレスに対応できる連係重視の守備陣を構築する流れを反映している。
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フリックは2028年まで在任する
バルセロナはフリック監督の長期契約延長を正式に発表。ドイツ人指揮官は2028年6月まで残留する。元バイエルン監督は就任2年で5冠を達成し、チームを再び強豪へと導いた。