ハンス・フリック監督は、チャンピオンズリーグではバルセロナのスターが「より意欲的」と認め、ラ・リーガより欧州制覇を優先している。

リーガ・エスパニョーラで首位レアル・マドリードに7ポイント差をつけているバルセロナ。それでもフリック監督は、国内リーグより欧州制覇を優先する考えを示した。 バルセロナはリーグ優勝とチャンピオンズリーグ準々決勝を両立させようとしているが、今週アトレティコ・マドリードに0-2で敗れ、欧州制覇の望みは遠のいた。プレッシャーが高まる中、彼はクラブの真の情熱がどこにあるかについて幻想を抱いていない。

取材に答えたフリックは「もちろんチャンピオンズリーグはラ・リーガのためだが、監督も選手もファンも、誰もが夢見るのはチャンピオンズリーグ制覇だ」と語った。