ラジオ局カデナ・セルによると、バルセロナのハンス・フリック監督はこの攻撃選手に深く感銘を受けているという。
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ハンス・フリック監督は彼に強く感銘を受けたという。FCバルセロナは攻撃陣補強のため、彼を劇的に呼び戻すのか？
日曜日のカンプ・ノウでのベティス戦（3-1でホーム勝利）で、フリック監督はアブデを注目し、好印象を持った。
24歳アブデは前半、右SBクンデを何度も苦しめた。自身もゴールを決めたがオフサイドで取り消された。今季は公式戦42試合で27得点を挙げており、好調を維持している。
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エズ・アブデは2023年にバルセロナからベティスへ移籍した。
アブデは2021～2023年までバルサに所属したが、定位置を確保できなかった。 その後オサスナへレンタルされたが、2023年に750万ユーロでアンダルシアのクラブへ売却された。バルサは再売却時の分配金と買い戻し条項を確保しており、2029年まで契約が残るセビージャからでも夏の移籍がしやすい状況だ。
ここ数週間の報道は矛盾しており、アブデが控え役を受け入れるかも不透明だ。プレミアリーグの複数クラブも興味を示している。
バルセロナはレヴァンドフスキの代役と攻撃的ウイングの補強を検討。鍵を握るのは、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル中のラッシュフォードだ。本人は残留を希望するも、3000万ユーロの買い取りオプションは高すぎるとされる。
エズ・アブデスの今シーズンの成績
出場 ゴール アシスト イエローカード 42 14 13 4