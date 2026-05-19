アブデは2021～2023年までバルサに所属したが、定位置を確保できなかった。 その後オサスナへレンタルされたが、2023年に750万ユーロでアンダルシアのクラブへ売却された。バルサは再売却時の分配金と買い戻し条項を確保しており、2029年まで契約が残るセビージャからでも夏の移籍がしやすい状況だ。

ここ数週間の報道は矛盾しており、アブデが控え役を受け入れるかも不透明だ。プレミアリーグの複数クラブも興味を示している。

バルセロナはレヴァンドフスキの代役と攻撃的ウイングの補強を検討。鍵を握るのは、マンチェスター・ユナイテッドからレンタル中のラッシュフォードだ。本人は残留を希望するも、3000万ユーロの買い取りオプションは高すぎるとされる。