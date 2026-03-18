AFP
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ハンス・フリック監督が、ニューカッスル戦でバルセロナの猛攻を解き放ったハーフタイムの指示を明かす
混沌とした前半を経て、カタルーニャ勢が試合を支配した
試合は激しい展開で幕を開けた。6分にラフィーニャが先制点を挙げたが、15分にアンソニー・エランガが同点ゴールを決めた。マルク・ベルナルがすぐにカタルーニャの巨人のリードを取り戻したが、エランガが再びゴールを決め、2-2の同点に追いついた。前半終了間際、ラミン・ヤマルのPKによりホームチームが3-2とリードを奪った。 2試合合計では接戦となり、前半終了時点でも両チームの差はほとんどなかったが、後半はバルサが完全に試合を支配した。51分にフェルミン・ロペスがゴールを決め、続いて56分と61分にロベルト・レヴァンドフスキが立て続けに2得点を挙げた。その後、72分にラフィーニャが2点目を決め、7-2という圧勝と、2試合合計8-3での勝利を決定づけた。
後半の快進撃の秘訣
記者団に対し、フリック監督は、チームのパフォーマンスを一変させたロッカールームでの具体的な戦術的調整について明かした。監督は自身の決定的な介入について次のように説明した。「前半はプレーが直線的すぎた。相手はカウンターが得意で、我々はうまく対応できていなかった。後半は試合をよりコントロールできた。
「前半は非常に厳しい展開だった。相手がプレスをかけてくることは分かっていた。2点を先制したものの、試合の流れは大きく揺れ動いた。3-2とした後、ハーフタイムに選手たちに、我々は常に前へ押し上げている状態だと伝えた。相手にもプレスをかけ、ボールを支配し、チャンスがあれば背後へ抜け出さなければならないと指示した。そして、その作戦はうまくいった。」
レヴァンドフスキを称賛し、ラ・マシアの誇り
このドイツ人指揮官はまた、ベテランストライカーのレヴァンドフスキの重要性を強調した。レヴァンドフスキは、チャンピオンズリーグで41チーム目の相手から得点を挙げ、リオネル・メッシの記録を更新した。
「彼とフェラン・トーレスはゴール数で評価されるため、決して楽な状況ではなかった」とフリック監督は述べた。「彼がまたゴールを決めてくれたことを嬉しく思う。チャンピオンズリーグで得点できたことも喜ばしい。我々には非常に重要な選手がたくさんいる。彼は経験豊富だし、素晴らしい得点力を持つ選手だ」
ラ・リーガとアトレティコ・マドリードに焦点を当てる
バルセロナは現在、首位を独走するリーガ・エスパニョーラに再び焦点を当てている。今週末はホームでラージョ・バジェカーノを迎え撃ち、4月4日にはアトレティコ・マドリードと対戦する。ディエゴ・シメオネ監督率いるアトレティコ・マドリードは、チャンピオンズリーグ準々決勝の次の対戦相手でもあり、第1戦は国内リーグでの対戦からわずか数日後に開催される。
「次のラウンドは非常に厳しい戦いになるだろう」とフリック監督は警告した。「一歩ずつ、一戦ずつ進んでいかなければならない。昨シーズンもそうだったし、今シーズンもそうしようとしている」
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