ハンス・フリック監督が、ニューカッスル戦でバルセロナの猛攻を解き放ったハーフタイムの指示を明かす

記者団に対し、フリック監督は、チームのパフォーマンスを一変させたロッカールームでの具体的な戦術的調整について明かした。監督は自身の決定的な介入について次のように説明した。「前半はプレーが直線的すぎた。相手はカウンターが得意で、我々はうまく対応できていなかった。後半は試合をよりコントロールできた。

「前半は非常に厳しい展開だった。相手がプレスをかけてくることは分かっていた。2点を先制したものの、試合の流れは大きく揺れ動いた。3-2とした後、ハーフタイムに選手たちに、我々は常に前へ押し上げている状態だと伝えた。相手にもプレスをかけ、ボールを支配し、チャンスがあれば背後へ抜け出さなければならないと指示した。そして、その作戦はうまくいった。」