ハンス・フリック監督が明かす「全員のプレーを向上させる」バルセロナの選手――それはラミン・ヤマルではない

接戦の末の勝利後、フリック監督はハーフタイムにペドリを投入したことで試合の流れが完全に変わったと即座に指摘した。 ペドリは前半45分間の激しいプレーで苦戦したマルク・ベルナルに代わってハーフタイムに投入された。その効果は即座に現れ、バルセロナは中盤の支配力を強め、疲労が見え始めたアスレティック相手に試合のテンポを掌握し始めた。フリック監督は、23歳の若者が周囲のパフォーマンスレベルを引き上げる能力に称賛の念を隠せず、彼の存在がダニ・オルモら他の創造的な選手たちの負担を軽減したと指摘した。

「ペドリは全員を向上させる。彼は試合の流れを変えた。プレーの繋ぎが非常に優れている。オルモも後半はより良いプレーを見せた。しかし重要なのは、全員が一体となって戦ったことだ」とフリック監督は語った。