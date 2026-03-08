Getty Images
ハンス・フリック監督が明かす「全員のプレーを向上させる」バルセロナの選手――それはラミン・ヤマルではない
ビルバオで決勝点を挙げたヤマル
バルセロナは土曜日夜、強豪アスレティック・クラブの本拠地サン・マメスで1-0の粘り強い勝利を収め、リーガ優勝への執念を貫いた。24時間前にレアル・マドリードが勝利でプレッシャーをかけ続ける中、ハンス・フリック監督率いるチームはスペインサッカー界で最も困難な環境の一つで3ポイントを確保する優勝候補の風格を見せた。
アスレティックはバルサの攻撃的脅威、特にヤマルの脅威を無効化することに成功していたが、彼が試合唯一の得点を決めるまでは。この18歳のスーパースターは今シーズン、バルサ攻撃の要となっている。1時間以上にわたり赤と白のユニフォームに執拗にマークされながらも、最終的に影響力を発揮する必要なスペースを見出したのだ。 ペドリが中盤で素晴らしいドリブルで相手をかわし、ヤマルへパス。ヤマルは内側に切り込んでファーポストへ流し込み、ネットを揺らした。
サン・マメスにおけるペドリ効果
接戦の末の勝利後、フリック監督はハーフタイムにペドリを投入したことで試合の流れが完全に変わったと即座に指摘した。 ペドリは前半45分間の激しいプレーで苦戦したマルク・ベルナルに代わってハーフタイムに投入された。その効果は即座に現れ、バルセロナは中盤の支配力を強め、疲労が見え始めたアスレティック相手に試合のテンポを掌握し始めた。フリック監督は、23歳の若者が周囲のパフォーマンスレベルを引き上げる能力に称賛の念を隠せず、彼の存在がダニ・オルモら他の創造的な選手たちの負担を軽減したと指摘した。
「ペドリは全員を向上させる。彼は試合の流れを変えた。プレーの繋ぎが非常に優れている。オルモも後半はより良いプレーを見せた。しかし重要なのは、全員が一体となって戦ったことだ」とフリック監督は語った。
フリックからのヤマルへの感謝
ペドリへの称賛が高まる中、フリック監督はヤマルへの称賛も惜しまなかった。若きウインガーはこの夜、最高の輝きを見せたわけではないが、それでも試合を決定づける瞬間を生み出した。ドイツ人監督は、調子が良くない時でも試合を勝ち取る能力こそが特別な才能の証だと指摘した。
「彼は最高のプレーではなかったが、彼のゴールが試合を決めた。スペースやチャンスがあれば…彼はトレーニングで自身のプレーを磨いている。重要な局面で試合を決めてくれるのは素晴らしいことだ」とフリック監督は記者団に語った。これは、このティーンエイジャーの成長する成熟度と、カタルーニャの巨人にとっての決定的瞬間に結果を出す才能を改めて示す重要な証左となった。
バルセロナの次なる展開は？
フリック監督は、このバルセロナチームの強みは選手間の絆にあると確信している。試合後の祝賀の様子こそが、栄光を追い求める結束したチームを証明していると指摘した。複数の主力選手が調子を上げ、自身の指揮下で明確な戦術的アイデンティティが確立されたことで、ドイツ人監督はリーグ首位のチームがシーズン後半に迎える展開に楽観的だ。チャンピオンズリーグのニューカッスル戦が迫る中、フリック率いるチームは絶好のタイミングで最高の状態に達しつつあるようだ。
