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FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRIDAFP
Oliver Maywurm

翻訳者：

ハンス・フリック監督がその点について不満を漏らした。バルセロナがアトレティコ・マドリードとの第2戦を控える中、メトロポリターノのピッチ状態が波紋を呼んでいる。

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
ハンジ・フリック

FCバルセロナはアトレティコ・マドリードのスタジアムのピッチに不満を表明したが、望んだ効果は得られなかった。

スペインメディアによると、UEFAはバルセロナの懸念を受け、メトロポリターノのピッチ長を調査。しかし、ガイドラインに適合していたという。


  • チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦を目前に控えた火曜の夜、アトレティコは再度芝を刈る必要がなくなった。バルサのハンス・フリック監督は月曜の最終練習でメトロポリターノの芝が長いと不快感を示し、UEFA代表者に苦情を申し立てた。

    バルセロナはUEFAに正式抗議は提出せず、定例会議で懸念を共有。UEFAは議事録を確認し、必要なら芝を刈るとクラブに保証した。

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  • FC Barcelona v Atlético de Madrid - Copa Del ReyGetty Images Sport

    バルセロナの申し立ては実らず。アトレティコのピッチは規定に適合しているという。

    芝の長さは2.6センチで、UEFA規定の最大3センチ以内である。よって、アトレティコは21時のキックオフ前に追加の措置は不要だ。

    バルサは、自チームのプレースタイルを活かすため、ピッチの状態を重視する。芝が短ければ短いほど（カンプ・ノウの芝は伝統的に2.3センチメートル）、ラミン・ヤマルら選手はボールを回しやすくなる。

    年明けにはコケとグリーズマンも自チームのピッチに不満を漏らしたが、冬の寒さによる問題はすでに解決済みだという。

  • バルセロナ、アトレティコに勝利を目指す：「奇跡は必要ない」

    先週のアトレティコ戦で0-2と敗れたバルセロナは、逆転への期待を高めている。攻撃の要ラミン・ヤマルは月曜、｢チームには試合の流れを変えられる選手が多い。だから信頼している｣と語った。フリック監督も｢奇跡は必要ない。良い試合をすれば勝てる｣と強調した。 状況を好転させられる選手がいる。戦うのは当然だが、特別なことに集中する」

    第1戦では前半終了間際にセンターバックのパウ・クバルシが退場し、バルサは10分以上を10人で戦った。アトレティコの得点はフリアン・アルバレスとアレクサンダー・ソルロスが決めた。

    今季コパ・デル・レイでもバルサは逆転を期待したが、実現しなかった。 2月中旬のコパ・デル・レイ準決勝第1戦では、ラ・リーガ首位のバルセロナが敵地で0-4と完敗。3月初めの第2戦では3-0で勝利し逆転の兆しを見せたが、結局はアトレティコが決勝に進んだ。

  • チャンピオンズリーグ準々決勝第2戦の放送

    日付

    試合

    放送

    4月14日（火）21:00

    リヴァプール対PSG

    Amazon Primeで配信

    4月14日（火）21:00

    アトレティコ・マドリード対FCバルセロナ

    DAZN

    4月15日（水）21:00

    FCバイエルン vs. レアル・マドリード

    DAZN

    4月15日（水）21:00

    アーセナル対スポルティング・リスボン

    DAZNで配信。

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