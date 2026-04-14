先週のアトレティコ戦で0-2と敗れたバルセロナは、逆転への期待を高めている。攻撃の要ラミン・ヤマルは月曜、｢チームには試合の流れを変えられる選手が多い。だから信頼している｣と語った。フリック監督も｢奇跡は必要ない。良い試合をすれば勝てる｣と強調した。 状況を好転させられる選手がいる。戦うのは当然だが、特別なことに集中する」

第1戦では前半終了間際にセンターバックのパウ・クバルシが退場し、バルサは10分以上を10人で戦った。アトレティコの得点はフリアン・アルバレスとアレクサンダー・ソルロスが決めた。

今季コパ・デル・レイでもバルサは逆転を期待したが、実現しなかった。 2月中旬のコパ・デル・レイ準決勝第1戦では、ラ・リーガ首位のバルセロナが敵地で0-4と完敗。3月初めの第2戦では3-0で勝利し逆転の兆しを見せたが、結局はアトレティコが決勝に進んだ。