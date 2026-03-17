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ハンス・フリックは、ジョアン・ラポルタからの契約更新の連絡を受け、バルセロナがサッカー界における自身の「最後の仕事」になると語った。
フリックはカタルーニャに将来を捧げる
現在2027年までの契約を結んでいるものの、元バイエルン・ミュンヘン監督は、カンプ・ノウでの任期がいつか終了したとしても、他チームで指揮を執るつもりはないことを明らかにした。
「ここで働くのが好きだということは明白だと思うが、同時に自分の独立性も大切にしている。私には素晴らしい家族と多くの支えがある。これがサッカーであり、私はチームのために最善を尽くそうとしている……だが、どうなるかはまだ分からない。時間はまだある。他の場所に行くことなど考えていない。ここが私の最後の仕事になるだろうし、それが私を幸せにしている」と、フリック監督は火曜日の記者会見で記者団に語った。
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ラポルタ会長、契約更新が間近であることを認める
火曜日の早い時間帯、当選直後のバルセロナ会長ジョアン・ラポルタは、監督との新契約が事実上まとまったことを示唆し、すでにサポーターの間で期待感を高めていた。ラポルタは、クラブがまもなくフリック監督との契約を2028年まで延長することで合意したと発表する予定だと述べ、この動きはカタルーニャのスポーツプロジェクトに待望の安定をもたらすことになるだろう。
会長の公の場での楽観的な発言とは裏腹に、フリック監督の反応はより慎重で、クラブの当面のピッチ上の目標を優先し、契約交渉は後回しにすべきだと強調した。「今は私の契約更新について話す時ではないと思う」とフリック監督は付け加えた。「クラブにとっても、我々の将来にとっても重要な試合が控えている。私はここでとても幸せだが、家族と話し合わなければならない。これらすべてについて話す時間はまだある。」
ニューカッスル戦への注目は依然として高い
こうした議論が持ち上がっているのは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦をニューカッスルと控えるバルサにとって、極めて重要な局面である。 セント・ジェームズ・パークでの第1戦が1-1の引き分けに終わったため、チームを準々決勝へと導くという重圧がフリック監督にかかっている。監督は、自身の将来に関する話題がチームの集中力を乱すことのないよう、当面の優先事項を強調し、次のように語った。「今、契約更新について話すのは適切な時期ではないと思う。クラブにとっても、我々の将来にとっても重要な試合が控えているのだから」
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ブラウグラナとの強い絆
スペインに来て以来、フリック監督はサポーターやバルセロナの首脳陣との間に深い絆を築いてきた。就任初年度でリーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スーペルコパのタイトルをクラブにもたらしたことで、ラポルタ会長との関係は極めて良好と見られている。現在、スペイン1部リーグの首位を4ポイント差で独走し、チャンピオンズリーグ出場権を争っている中、同監督は指揮を執る2年目のシーズンを輝かしい形で締めくくることに注力しているようだ。
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