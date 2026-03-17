Goal.com
ライブ
Live Scores, Stats, and the Latest News
Hansi-Flick(C)GettyImages
Mohamed Saeed

翻訳者：

ハンス・フリックは、ジョアン・ラポルタからの契約更新の連絡を受け、バルセロナがサッカー界における自身の「最後の仕事」になると語った。

ハンス・フリック監督は自身の将来について衝撃的な発言を行い、バルセロナが自身の監督キャリアにおける最後のクラブとなることを明らかにした。契約延長の可能性をめぐる憶測が高まる中、このドイツ人指揮官は、水曜日にチャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦としてニューカッスルとの重要な一戦を控える「ブラウグラナ」の現状に集中し続けている。

  • フリックはカタルーニャに将来を捧げる

    現在2027年までの契約を結んでいるものの、元バイエルン・ミュンヘン監督は、カンプ・ノウでの任期がいつか終了したとしても、他チームで指揮を執るつもりはないことを明らかにした。

    「ここで働くのが好きだということは明白だと思うが、同時に自分の独立性も大切にしている。私には素晴らしい家族と多くの支えがある。これがサッカーであり、私はチームのために最善を尽くそうとしている……だが、どうなるかはまだ分からない。時間はまだある。他の場所に行くことなど考えていない。ここが私の最後の仕事になるだろうし、それが私を幸せにしている」と、フリック監督は火曜日の記者会見で記者団に語った。

    • 広告
  • FC Barcelona Unveil New Head Coach Hansi FlickGetty Images Sport

    ラポルタ会長、契約更新が間近であることを認める

    火曜日の早い時間帯、当選直後のバルセロナ会長ジョアン・ラポルタは、監督との新契約が事実上まとまったことを示唆し、すでにサポーターの間で期待感を高めていた。ラポルタは、クラブがまもなくフリック監督との契約を2028年まで延長することで合意したと発表する予定だと述べ、この動きはカタルーニャのスポーツプロジェクトに待望の安定をもたらすことになるだろう。

    会長の公の場での楽観的な発言とは裏腹に、フリック監督の反応はより慎重で、クラブの当面のピッチ上の目標を優先し、契約交渉は後回しにすべきだと強調した。「今は私の契約更新について話す時ではないと思う」とフリック監督は付け加えた。「クラブにとっても、我々の将来にとっても重要な試合が控えている。私はここでとても幸せだが、家族と話し合わなければならない。これらすべてについて話す時間はまだある。」

  • ニューカッスル戦への注目は依然として高い

    こうした議論が持ち上がっているのは、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の第2戦をニューカッスルと控えるバルサにとって、極めて重要な局面である。 セント・ジェームズ・パークでの第1戦が1-1の引き分けに終わったため、チームを準々決勝へと導くという重圧がフリック監督にかかっている。監督は、自身の将来に関する話題がチームの集中力を乱すことのないよう、当面の優先事項を強調し、次のように語った。「今、契約更新について話すのは適切な時期ではないと思う。クラブにとっても、我々の将来にとっても重要な試合が控えているのだから」

  • Hansi FlickGetty Images

    ブラウグラナとの強い絆

    スペインに来て以来、フリック監督はサポーターやバルセロナの首脳陣との間に深い絆を築いてきた。就任初年度でリーガ・エスパニョーラ、コパ・デル・レイ、スーペルコパのタイトルをクラブにもたらしたことで、ラポルタ会長との関係は極めて良好と見られている。現在、スペイン1部リーグの首位を4ポイント差で独走し、チャンピオンズリーグ出場権を争っている中、同監督は指揮を執る2年目のシーズンを輝かしい形で締めくくることに注力しているようだ。

チャンピオンズ リーグ
バルセロナ crest
バルセロナ
BAR
ニューカッスル crest
ニューカッスル
NEW
0