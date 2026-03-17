ハンス・フリックは、ジョアン・ラポルタからの契約更新の連絡を受け、バルセロナがサッカー界における自身の「最後の仕事」になると語った。

現在2027年までの契約を結んでいるものの、元バイエルン・ミュンヘン監督は、カンプ・ノウでの任期がいつか終了したとしても、他チームで指揮を執るつもりはないことを明らかにした。

「ここで働くのが好きだということは明白だと思うが、同時に自分の独立性も大切にしている。私には素晴らしい家族と多くの支えがある。これがサッカーであり、私はチームのために最善を尽くそうとしている……だが、どうなるかはまだ分からない。時間はまだある。他の場所に行くことなど考えていない。ここが私の最後の仕事になるだろうし、それが私を幸せにしている」と、フリック監督は火曜日の記者会見で記者団に語った。