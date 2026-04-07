2020年を振り返ると、バイエルンはフリック監督の下でトリプルクラウンを達成したばかりで、セクスタプル獲得への道を歩んでいた。新型コロナウイルスのパンデミックの影響で秋の移籍市場が10月5日まで延長されたため、これまでにない大規模な秋の補強ラッシュが巻き起こった。 24時間以内に、バイエルンはマルク・ロカ（当時23歳、移籍金900万ユーロ）、ブナ・サール（28歳、800万ユーロ）、エリック・マキシム・チョウポ＝モティング（31歳、フリー移籍）、ダグラス・コスタ（30歳、レンタル）、そしてあるティアゴ・ダンタス（19歳、レンタル）の獲得を発表した。 この動きの主導的役割を担ったのは、当時のスポーツディレクター、ハサン・サリハミジッチだった。

TSGホッフェンハイム戦で1-4という憂慮すべき大敗を喫した直後、パニックに駆られたかのようなこの一連の動きは、2年が経過した時点で、バイエルンの移籍市場における最も失敗した活動の一つであることが明らかになった。 持続的な価値をもたらしたのはチョウポ＝モティングだけであり、サールとコスタはチームに実質的な貢献はできなかった。さらにロカとダンタスは、ミュンヘン出身でクラブの育成選手であるスティラーやアドリアン・ファイン（現在はSSVヤーン・レーゲンスブルク所属）の将来の可能性を阻害した上、追い打ちをかけるように、彼らには多額の費用がかかっていた。

ロカに関しては、2年後に彼が1200万ユーロ（報道による）でリーズ・ユナイテッドへ移籍した際、バイエルンは300万ユーロの移籍益を確保できた。 それゆえ、ダンタスに関するベンフィカ・リスボンとのレンタル移籍は、なおさら疑問視される。この移籍は特にフリックの強い要望によるものであった。フリックは、DFB（ドイツサッカー連盟）のスポーツディレクター時代、間違いなく才能あるこのポルトガル人選手を見出しており、噂によれば、この移籍に関してサリハミジッチの意向を無視して強行したと言われる。「ブラッツォ」は当時、中盤に関して別の構想を抱いていたと伝えられていた。

この5人同時移籍からわずか数ヶ月後、プロチームと定期的にトレーニングを行っていたダンタスが、自クラブの若手有望株であるスティラーよりも優先されていることに対し、クラブ内では驚きの声が上がっているという議論が巻き起こった。ダンタスがプロチームでの出場資格を得たのが1月1日になってからだったという事実は、すでに激化していた議論にさらに油を注ぐ形となった。 その理由は、移籍に関する書類が移籍期間の終了後に届いたため、登録期限を過ぎていたため登録できなかったというものだった。しかし、この報道にフリック監督は激怒した。

「それは事実ではない」と彼は述べ、こう怒りを露わにした。「プロチームと育成部門の間に、いつも楔を打ち込もうとする試みがある」。結局のところ、彼は育成部門と常に意見交換を行っているのだ。「何かあれば、我々は一つの声で話す」。しかし、2021年11月のスティラーの発言が示唆するように、その噂は完全に間違っていたわけではなさそうだ。

現在24歳となった彼は、ロカとダンタスの獲得を「顔面への一撃」と表現し、翌年の夏にSPOXに対し次のように語った。「結局のところ、これでバイエルンでの自分の道は今シーズンで終わるということが、私には明らかになった」 そして、その通りになった。スティラーは契約満了を待って、移籍金なしでTSGホッフェンハイムへ移籍した。ホーネス監督の下でレギュラーの座を掴むと、2023/24シーズンにはホーネス監督と共にVfBシュトゥットガルトへ移籍し、そこでさらなる成長を遂げた。