FCバイエルン・ミュンヘンには、バイエルン州の人々の食への情熱を特にくすぐる、とても特別な伝統がある。自クラブのアカデミー出身の若手選手がトップチームデビューを果たすと、キャンパス内のスタッフは皆で集まってヴァイスヴルストの朝食会に招待されるのだ。しかし、今シーズンにおいて、こうした集まりはもはや特別なことではなく、むしろある種の日常的な行事となっている。
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ハンス・フリックは激怒し、現役代表選手がチームを去った――移籍の失敗がFCバイエルン・ミュンヘンを二分した経緯
ヴィンセント・コンパニー監督は、キャンパス内の食堂スタッフに対し、あの伝説的なブールヴルストを鍋で温める機会を、なんと9回（！）も与えてしまった――少なくとも、ざっと計算すればそうなる。というのも、昨年の夏にクラブワールドカップでレナート・カールが初出場して以来、これと同じ数の若手選手がプロデビューを果たしているからだ。 しかしここ数週間、調理スタッフやホワイトソーセージの納入業者は、その需要に全く追いついていない。
「またやってきましたね――思ったより早く」と、若手担当のヨッヘン・ザウアーは先日、厨房スタッフにそう挨拶した。本来なら、このご馳走は3月初旬のグラッドバッハ戦でのマイコン・カルドソのデビューを記念したものだったが、それ以降もデニズ・オフリ、フィリップ・パヴィッチ、そして直近ではエルブリン・オスマニがデビューを果たした。 軽微な怪我の相次ぐ不運により、代表戦中断前にはデビュー戦が次々と行われた。式典の司会を務めるコンパニは、今シーズンすでにウィズダム・マイク、デビッド・サントス・ダイバー、カッシアーノ・キアラ、フェリペ・チャベスにデビューの栄誉を与えていた。これは記録だ！
「我々はすでに、自クラブの育成選手による1シーズンあたりの最多デビュー数を達成し、各選手の平均年齢が最も低い中で、総出場時間でも最多を記録しました」とザウアーは熱く語り、欧州のトップリーグにおいて、これほどの比率を誇れるクラブは他にないことを強調した。おそらくキャンパススタッフの負担を軽減するためでもあるだろうが、現時点ではこれ以上の「ヴァイスヴルスト・ブレックファスト（白ソーセージの朝食会）」は予定されていない。 その代わり、夏には「この記録的なシーズンを盛大に祝うため」にバーベキューパーティーが開催される予定だ。
この歴史的な最高記録がいかに重要かを示しているのは、伝統からの「決別」が計画されていることだけではない。近年の過去を振り返ってみても明らかだ。数年前までは、これほど顕著な若手育成は行われておらず、その結果、FCバイエルンは現在の多くのベテラントップ選手を失うこととなった。 その中には、元FCBユースコーチのゼバスティアン・ホーネス率いるVfBシュトゥットガルトでの卓越した活躍により、現在、迫り来るワールドカップに向けたドイツ代表の枠を争っているアンジェロ・スティラーも含まれている。彼がドイツの最多優勝クラブを去る前には、「顔面への一撃」のような出来事があったが、その責任の大部分は当時の監督ハンス・フリックにあった。
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ティアゴ・ダンタスが渦中に：ハンス・フリック監督下での歴史的な5人同時移籍は忘れ去られるべきもの
2020年を振り返ると、バイエルンはフリック監督の下でトリプルクラウンを達成したばかりで、セクスタプル獲得への道を歩んでいた。新型コロナウイルスのパンデミックの影響で秋の移籍市場が10月5日まで延長されたため、これまでにない大規模な秋の補強ラッシュが巻き起こった。 24時間以内に、バイエルンはマルク・ロカ（当時23歳、移籍金900万ユーロ）、ブナ・サール（28歳、800万ユーロ）、エリック・マキシム・チョウポ＝モティング（31歳、フリー移籍）、ダグラス・コスタ（30歳、レンタル）、そしてあるティアゴ・ダンタス（19歳、レンタル）の獲得を発表した。 この動きの主導的役割を担ったのは、当時のスポーツディレクター、ハサン・サリハミジッチだった。
TSGホッフェンハイム戦で1-4という憂慮すべき大敗を喫した直後、パニックに駆られたかのようなこの一連の動きは、2年が経過した時点で、バイエルンの移籍市場における最も失敗した活動の一つであることが明らかになった。 持続的な価値をもたらしたのはチョウポ＝モティングだけであり、サールとコスタはチームに実質的な貢献はできなかった。さらにロカとダンタスは、ミュンヘン出身でクラブの育成選手であるスティラーやアドリアン・ファイン（現在はSSVヤーン・レーゲンスブルク所属）の将来の可能性を阻害した上、追い打ちをかけるように、彼らには多額の費用がかかっていた。
ロカに関しては、2年後に彼が1200万ユーロ（報道による）でリーズ・ユナイテッドへ移籍した際、バイエルンは300万ユーロの移籍益を確保できた。 それゆえ、ダンタスに関するベンフィカ・リスボンとのレンタル移籍は、なおさら疑問視される。この移籍は特にフリックの強い要望によるものであった。フリックは、DFB（ドイツサッカー連盟）のスポーツディレクター時代、間違いなく才能あるこのポルトガル人選手を見出しており、噂によれば、この移籍に関してサリハミジッチの意向を無視して強行したと言われる。「ブラッツォ」は当時、中盤に関して別の構想を抱いていたと伝えられていた。
この5人同時移籍からわずか数ヶ月後、プロチームと定期的にトレーニングを行っていたダンタスが、自クラブの若手有望株であるスティラーよりも優先されていることに対し、クラブ内では驚きの声が上がっているという議論が巻き起こった。ダンタスがプロチームでの出場資格を得たのが1月1日になってからだったという事実は、すでに激化していた議論にさらに油を注ぐ形となった。 その理由は、移籍に関する書類が移籍期間の終了後に届いたため、登録期限を過ぎていたため登録できなかったというものだった。しかし、この報道にフリック監督は激怒した。
「それは事実ではない」と彼は述べ、こう怒りを露わにした。「プロチームと育成部門の間に、いつも楔を打ち込もうとする試みがある」。結局のところ、彼は育成部門と常に意見交換を行っているのだ。「何かあれば、我々は一つの声で話す」。しかし、2021年11月のスティラーの発言が示唆するように、その噂は完全に間違っていたわけではなさそうだ。
現在24歳となった彼は、ロカとダンタスの獲得を「顔面への一撃」と表現し、翌年の夏にSPOXに対し次のように語った。「結局のところ、これでバイエルンでの自分の道は今シーズンで終わるということが、私には明らかになった」 そして、その通りになった。スティラーは契約満了を待って、移籍金なしでTSGホッフェンハイムへ移籍した。ホーネス監督の下でレギュラーの座を掴むと、2023/24シーズンにはホーネス監督と共にVfBシュトゥットガルトへ移籍し、そこでさらなる成長を遂げた。
ティアゴ・ダンタスはFCバイエルンで期待外れに終わり、その後、世界を転々とする選手となった
現在、スティラーは国内屈指の中盤選手の一人となっており、3月の合宿では、ワールドカップに向けた新たな年の幕開けとして、ドイツ代表で2試合に先発出場した。しかし、ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、一部の専門家の理解に苦しむ決定を下し、当初はこのシュトゥットガルトの主力選手を招集していなかった。 しかし、同じくミュンヘン出身のアレクサンダル・パブロヴィッチとフェリックス・ンメチャ（BVB）が負傷により離脱したため、彼は即座に先発メンバーに名を連ね、少なくともワールドカップ出場へのわずかな希望を抱くことができるようになった。
ではダンタスはどうだったか？彼は大きな期待に応えることは決してできなかった。フリック監督でさえ、彼がFCバイエルンには到底及ばないことをすぐに悟らざるを得なかった。 とりわけフィジカル面で、技術に長けたこのミッドフィールドの逸材は大きな不足を露呈し、結局ブンデスリーガでの出場はわずか2試合にとどまった。現在のバルサ監督は、サリハミジッチとの絶え間ない確執の末、夏にチームを去り、ドイツ代表監督としても大失敗に終わったが、クラブ首脳陣は800万ユーロの買い取りオプションを行使せず、完全移籍には至らなかった。
ベンフィカもまた、ダンタスを本当に必要としていなかった。彼は復帰後さらに3度レンタル移籍を繰り返し、世界中を転々とする選手となってしまった。 CDトンデラ（ポルトガル）、PAOKサロニカ（ギリシャ）、AZアルクマール（オランダ）を経て、ポルトガルU-21代表18キャップを誇る彼は、2024年夏にクロアチア1部リーグのNKオシエクと1年契約を結び、まだ若きキャリアにおいて初めてレギュラーの座を掴んだ。
依然として1対1の局面では明らかな課題を抱えつつも、ダンタスは特にパス供給者として輝きを見せ、その結果、今シーズンはHNKリエカへ移籍金なしで移籍した。2017年のリーグ王者に加え、数度のカップ戦優勝を誇るこのクラブにおいて、彼は中盤の要として活躍し、さらに得点力でも存在感を示している。 これまでの公式戦44試合で8ゴール、10アシストを記録している。
もしリエカがカンファレンスリーグのラウンド16でレーシング・ストラスブールに敗れていなければ、ダンタスは再びドイツの観客の前に姿を現すところだった。 というのも、次のラウンドでフランス勢はマインツ05と対戦することになっているからだ。リーグ3位ながら首位ディナモ・ザグレブとは大きな差があるものの、かつてミュンヘンで控え選手としてリーグ優勝とクラブワールドカップ制覇を経験したダンタスにとって、チームの主力として初のタイトル獲得という夢をまだ諦める必要はない。
クロアチアカップ準々決勝のハイドゥク・スプリット戦では、延長戦で3ゴール（！）が生まれ、その中にはダンタスがPKで決めた一時1-1の同点ゴールも含まれるなど、劇的な3-2の勝利を収めた。これにより、ベスト4では古巣オシエクとの対戦が実現することになった。勝利すれば、これまであまり成功に恵まれてこなかった彼のキャリアにおいて、現時点での最高潮となるだろう。
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ティアゴ・ダンタス：元バイエルン選手の歩み
期間 クラブ 2013年から2024年 ベンフィカ・リスボン 2020年～2021年 FCバイエルン・ミュンヘン（レンタル） 2021年～2022年 CDトンデラ（レンタル） 2022年～2023年 PAOKテッサロニキ（レンタル） 2023年～2024年 AZアルクマール（レンタル） 2024年～2025年 NKオシエク 2025年～現在 HNKリイカ