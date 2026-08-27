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翻訳者：
ハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ、ボルシア・ドルトムントは「圧倒的本命」バイエルン・ミュンヘンと渡り合えないと認める
ヴァツケ、バイエルンの優位を認める
ドルトムントのヴァツケ会長は、バイエルンが過去14シーズンで13度目のタイトルを獲得したことを受け、2026-27シーズンのブンデスリーガ優勝争いもおなじみの構図になると予想している。昨季のバイエルンは戴冠までの道のりでほとんど抵抗を受けず、122得点で大会記録を樹立した。コンパニもまた、就任から最初の2シーズンでいずれもリーグ優勝を果たした史上4人目の監督となり、その名を歴史に刻んだ。これまでに同記録を達成していたのはエルンスト・ハッペル、ハンジ・フリック、そしてペップ・グアルディオラである。
- Getty Images Sport
指揮官が優勝争いからの後退を認める
ヴァツケは、ドルトムントと最大のライバルとの間にある差を率直に認め、バイエルンの莫大な資金力によってリーグ優勝争いはますます不均衡になっていると認めた。
『スカイ・ジャーマニー』の取材で優勝争いを振り返ったヴァツケは、こう語った。「率直に言わなければならない。昨季のブンデスリーガで、我々は良いシーズンを送り、73ポイントを積み上げた。以前ならそれで優勝するのに十分だっただろう。だが今はもうそうではない。FCバイエルンがすべてを支配しているからだ。
「ドルトムントとしてそれを変えるためにできることには限界がある。ドイツのトップ2クラブの差は、経済面であまりにも大きくなってしまったからだ。だから思い違いをしてはいけない。バイエルン・ミュンヘンが圧倒的本命だ」
対照的な移籍市場へのアプローチ
両チームの実力差は、夏の移籍市場を通じた対照的な補強戦略によっていっそう浮き彫りになった。バイエルンは、イスマエル・サイバリとナタニエル・ブラウンを獲得し、さらにエースFWハリー・ケインをアリアンツ・アレーナに引き留めることで、タイトル獲得メンバーを強化した。一方、ニコ・コバチ率いるチームは、ヤニス・コンスタンテリアス、コンスタンティノス・カレツァス、ジョアン・ガドゥを獲得して将来性あるタレントへの投資を選択。その前にはすでに、フランツ・ベッケンバウアー・スーパーカップでバイエルンに1-2で敗れるという序盤の痛手も負っていた。
- AFP
ブンデスリーガ開幕戦が決意を試す
ドルトムントは土曜日、ジグナル・イドゥナ・パルクでハンブルクをホームに迎え、2026-27シーズンのブンデスリーガ開幕戦に臨む。ニコ・コバチ監督は、国内外の日程が過密化する前に、この夏に獲得した若い新戦力をいかにチームへ組み込むかという、いきなりの課題に直面している。説得力のあるスタートを切ることは、序盤の勢いを築き、ドルトムントが上位争いに踏みとどまるために不可欠となる。
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