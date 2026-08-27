ヴァツケは、ドルトムントと最大のライバルとの間にある差を率直に認め、バイエルンの莫大な資金力によってリーグ優勝争いはますます不均衡になっていると認めた。

『スカイ・ジャーマニー』の取材で優勝争いを振り返ったヴァツケは、こう語った。「率直に言わなければならない。昨季のブンデスリーガで、我々は良いシーズンを送り、73ポイントを積み上げた。以前ならそれで優勝するのに十分だっただろう。だが今はもうそうではない。FCバイエルンがすべてを支配しているからだ。

「ドルトムントとしてそれを変えるためにできることには限界がある。ドイツのトップ2クラブの差は、経済面であまりにも大きくなってしまったからだ。だから思い違いをしてはいけない。バイエルン・ミュンヘンが圧倒的本命だ」