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ハンジ・フリック、首位奪取のバルセロナを「ほぼ完璧」と称賛 5発快勝のバルセロナがラ・リーガ首位に浮上
バルセロナがリーグ首位に浮上
バルセロナは圧巻の戦いぶりでラ・リーガ首位に躍り出た。カタルーニャの名門は日曜日、バレンシアを5-0で圧倒し、単独首位に立った。この完勝は、バルセロナにとってこれ以上ないタイミングでもたらされた。宿敵レアル・マドリーが先にベティスに1-0で敗れる痛い取りこぼしを喫しており、その隙を最大限に生かすことができたためだ。
- AFP
フリック監督、トレーニングの水準を称賛
試合終了のホイッスル後、フリックがこの圧勝の内容に大いに満足していたのは当然だった。ドイツ人指揮官は、バレンシア相手に見せた支配的なパフォーマンスを、自身のチームによる「ほぼ完璧」な出来だったと評した。
大差のスコアにもかかわらず、指揮官はこの容赦ない戦いぶりは、あくまで厳格な準備の自然な産物にすぎないと強調した。この週末の冷酷な結果の土台を築いたのは、トレーニングピッチでのチームの献身だったと評価している。
「私たちが成し遂げたことに驚きはない。トレーニングの質が反映されたものだからだ」と、フリックはメディアに説明した。「ほぼ完璧な試合だった」
監督が戦術面の改善を要求
チームが5点を奪って無失点で勝利した後も、フリック監督は満足感がロッカールームに広がることを許さなかった。指揮官は、バルセロナが今後も進化を続けなければならない具体的な戦術面を素早く指摘した。
このドイツ人指揮官は、今後の成長に向けた最大の焦点として、ボール保持と試合運びを具体的に挙げた。相手が脅威となる芽を摘むためにも、より徹底して試合のテンポを支配できるようになることを選手たちに求めている。
「5-0で勝った後に言う必要があるかは分からないが、改善の余地は常にある」とフリック監督は述べた。「もっとパスを回し、さらに試合をコントロールしようとする必要がある。今季はまだ多くの試合が残っているし、我々はこれからも改善を続けていく」
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欧州大会に焦点を移す
バルセロナは現在、リーガの順位表で完全に首位に立っており、今後の課題はこの卓越した国内での好調を維持することへと移る。もっとも、9月13日にレバンテとのリーガ戦へ戻る前に、フリック監督のチームはまず水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でフェイエノールトと対戦する。
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