試合終了のホイッスル後、フリックがこの圧勝の内容に大いに満足していたのは当然だった。ドイツ人指揮官は、バレンシア相手に見せた支配的なパフォーマンスを、自身のチームによる「ほぼ完璧」な出来だったと評した。

大差のスコアにもかかわらず、指揮官はこの容赦ない戦いぶりは、あくまで厳格な準備の自然な産物にすぎないと強調した。この週末の冷酷な結果の土台を築いたのは、トレーニングピッチでのチームの献身だったと評価している。

「私たちが成し遂げたことに驚きはない。トレーニングの質が反映されたものだからだ」と、フリックはメディアに説明した。「ほぼ完璧な試合だった」