AFP
翻訳者：
ハンジ・フリック、重要なPSG戦を前にバルセロナの3選手のコンディションを懸念
ラ・カルトゥハで負傷者を巡る懸念が高まる
バルセロナはベティスに5-2で圧勝したものの、その勢いを失わせかねない負傷者の増加に、勝利の印象はやや薄れている。フリック監督は試合後、エリック・ガルシアとヘラルド・マルティンがともに身体の違和感で途中交代を余儀なくされたと認めた。さらに、普段は先発を務めるジュール・クンデも軽い不調を抱えている。数日後に欧州での大一番を控えるバルセロナにとって、これ以上ないほど悪いタイミングだ。
この夜、最も注目を集めた負傷者はガルシアだった。右大腿四頭筋に鋭い違和感を覚え、ピッチを後にせざるを得なかった。フリック監督のローテーションに常に名を連ねてきたスペイン人選手はピッチに倒れ込み、メディカルスタッフによる即座の処置を受けてからロッカールームへ向かった。ガルシアは鼻の問題で保護マスクを着用してプレーせざるを得なくなったばかりで、今回の不調が新たな痛手となった。
- Getty Images Sport
フリック、選手たちのコンディションに慎重な姿勢
コーチングスタッフは、遠征メンバーの最終決定を下す前に、シウタ・エスポルティーバ・ジョアン・ガンペールで予定されている回復セッションで3選手の状態を注意深く見守る。フリック監督は次の試合で守備陣の選手たちが起用可能か問われ、慎重な姿勢を示した。
「今、最も重要なのは回復することだ。回復は非常に重要だし、火曜日に出場時間をどう管理するかも見極めなければならない。状況を見ながら、11人の選手を探す。エリックがどうなるかは分からない。クンデには軽い問題があり、ジェラールも同様だ。様子を見る必要がある。まだ2日あるので、火曜日にどうなるかを見ていく。メディカルチェックの結果を待たなければならない」と監督は説明した。
戦術面の手応えと選手層の厚さ
セビリアでのパフォーマンスは、個人の輝きだけによるものではなかった。フリック監督はチーム全体の努力と練習での取り組みをすぐさま称賛した。ドイツ人指揮官が特に挙げたのは、前半終了までに2点のリードを築く助けとなったバルセロナのセットプレーの効果だ。こうした場面での精度が向上したことについて、ハイコ・ヴェスターマンやホセ・ラモン・デ・ラ・フエンテを含むコーチングスタッフの功績を認めた。
フリック監督は「セットプレーで強みを持つことは重要だ。前半終了前に2点目を決められてうれしい。重要なゴールだった。我々はセットプレーに取り組んでおり、ハイコとデラは良い仕事をしている」と語った。
- AFP
焦点はPSGとの対戦に移る
フリック監督はすぐに、火曜日に控えるPSG戦へと目を向けた。過密日程を乗り切るためには、まず選手たちのコンディションをしっかり回復させる必要があると強調。コーチングスタッフは選手の入れ替えを慎重に検討し、出場時間を管理しなければならないと語った。
「全員が最高の状態にある。私は毎日の練習でそれを見ているから、記者会見ではいつもそう話している。最も大事なのは、彼らが高いレベルで練習に取り組むことで、実際にそうしている。火曜日にはPSG戦があるので、しっかり回復し、出場時間をどう管理するか考えなければならない。それでも、今日の勝利は我々にとって素晴らしいものだ」とフリック監督は語った。
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