バルセロナはベティスに5-2で圧勝したものの、その勢いを失わせかねない負傷者の増加に、勝利の印象はやや薄れている。フリック監督は試合後、エリック・ガルシアとヘラルド・マルティンがともに身体の違和感で途中交代を余儀なくされたと認めた。さらに、普段は先発を務めるジュール・クンデも軽い不調を抱えている。数日後に欧州での大一番を控えるバルセロナにとって、これ以上ないほど悪いタイミングだ。

この夜、最も注目を集めた負傷者はガルシアだった。右大腿四頭筋に鋭い違和感を覚え、ピッチを後にせざるを得なかった。フリック監督のローテーションに常に名を連ねてきたスペイン人選手はピッチに倒れ込み、メディカルスタッフによる即座の処置を受けてからロッカールームへ向かった。ガルシアは鼻の問題で保護マスクを着用してプレーせざるを得なくなったばかりで、今回の不調が新たな痛手となった。