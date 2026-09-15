フリック監督は、ラミン・ヤマルの並外れた資質を強調し、ピッチ上での自信がそのまま勝敗を左右するプレーや安定した得点力につながっていると指摘した。また、指揮官はこの若手が一部のメディアの騒動を避けられればよかったとも認めたが、最終的には選手の新鮮な率直さを評価している。

「彼は若い選手で、誠実で、自信を持っている。そして私はそこが好きだ。自分のプレーに自信を持っている。我々は彼にそれを続けてほしい。だからこそ、1対1や1対2の局面で勝てるんだ。それが自信が彼にもたらすものだ。もし彼が自分にその価値があると信じているなら、私もそう思う」とフリック監督は説明した。