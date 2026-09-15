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ハンジ・フリック、ラシン・サンタンデール戦を前にラミネ・ヤマルのバロンドール受賞に向けたバルセロナの後押しを擁護
若手の世界的な栄光に太鼓判
バルセロナのハンジ・フリック監督は、ラミン・ヤマルに権威あるバロンドールを受賞させようとするクラブの動きを強く擁護した。ラ・リーガでのラシン・サンタンデール戦を前にした記者会見で、フリック監督は、この若きFWがその栄誉に値すると率直に語ったことについて言及した。
「ラミンのために後押しして、なぜいけないのか。彼は我々の選手であり、自信を持っている選手を私は支持する。いいことだと思う。私は我々の選手を支持する」とフリック監督は述べた。
- AFP
自信と絶好調ぶりを称賛
フリック監督は、ラミン・ヤマルの並外れた資質を強調し、ピッチ上での自信がそのまま勝敗を左右するプレーや安定した得点力につながっていると指摘した。また、指揮官はこの若手が一部のメディアの騒動を避けられればよかったとも認めたが、最終的には選手の新鮮な率直さを評価している。
「彼は若い選手で、誠実で、自信を持っている。そして私はそこが好きだ。自分のプレーに自信を持っている。我々は彼にそれを続けてほしい。だからこそ、1対1や1対2の局面で勝てるんだ。それが自信が彼にもたらすものだ。もし彼が自分にその価値があると信じているなら、私もそう思う」とフリック監督は説明した。
2029年チャンピオンズリーグ決勝開催の朗報
個人の栄誉とは別に、フリックは2029年のチャンピオンズリーグ決勝の開催地にカンプ・ノウが選ばれたことへの喜びを語った。クラブにとっての節目となる出来事に胸を躍らせる一方で、このドイツ人指揮官は、その大一番がカタルーニャにやって来る時に自分がまだベンチにいるかどうかについては明言を避けた。
「まずはそれに勝つことが僕たちの夢だ。決勝を開催できるのは素晴らしいニュースだし、信じられないものになるだろう。僕は100パーセントここにいるよ。ただ、監督としてかどうかは分からない。様子を見よう。何が起こるかは誰にも分からない。楽しんでいるけど、何が起こるかは分からない」と述べた。
- ABACAPRESS
ラシン・サンタンデール戦に焦点を当てている
受賞や今後の開催地を巡る外野の雑音が渦巻く中でも、フリックが目下の最優先事項として据えているのは、あくまで国内大会と、過密日程を戦うチームの負荷管理である。バルセロナを率いる指揮官は、活気あるラシン・サンタンデールとの第6節を前に、選手たちに慢心しないよう警鐘を鳴らした。
「記録を破ることなどを目指しているわけではない。私たちが望むのは試合に勝つことだ。明日勝つことに集中している。相手は素晴らしいチームで、勇気を持って前に出てきて、深い位置まで攻め、スペースも突いてくる。だからこそ集中し、この試合で自分たちがベストのチームであることを示さなければならない」とフリックは締めくくった。
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