ハンジ・フリック、バルセロナの苦戦を認める　流れを変えたラフィーニャがセビージャ戦でバルセロナを救う

フリック監督は、敵地ラモン・サンチェス・ピスフアンでの苦しみながらの勝利後も現実的な見方を崩さなかった。18分にホームのセビージャがユスフ・フォファナのゴールで先制し、バルセロナは反撃を強いられた。前半はセビージャの強度にアウェーのバルセロナが押し込まれる展開となり、フリック監督はいら立ちをあらわにしていた。チーム全体のパフォーマンスには改善の余地があった一方で、ラフィーニャの個人としての出来は圧巻そのものだった。最近2030年までの契約延長が決まったブラジル代表は、容赦ないハットトリックでクラブの信頼に応え、セビージャ守備陣を打ち砕いた。

ドイツ人指揮官は「難しい試合だった。特に前半はそうだった。自分たちのレベルでプレーできなかった」と説明。「あまりにも簡単に失点しすぎていたし、自分たちの基準に達していないプレーだったと伝えた。もっと良くならなければならないし、私はそれを彼らに伝えた。後半はずっと良くなった」と語った。