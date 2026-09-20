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ハンジ・フリック、バルセロナの苦戦を認める 流れを変えたラフィーニャがセビージャ戦でバルセロナを救う
フリック、勝利にもかかわらずより高い基準を要求
フリック監督は、敵地ラモン・サンチェス・ピスフアンでの苦しみながらの勝利後も現実的な見方を崩さなかった。18分にホームのセビージャがユスフ・フォファナのゴールで先制し、バルセロナは反撃を強いられた。前半はセビージャの強度にアウェーのバルセロナが押し込まれる展開となり、フリック監督はいら立ちをあらわにしていた。チーム全体のパフォーマンスには改善の余地があった一方で、ラフィーニャの個人としての出来は圧巻そのものだった。最近2030年までの契約延長が決まったブラジル代表は、容赦ないハットトリックでクラブの信頼に応え、セビージャ守備陣を打ち砕いた。
ドイツ人指揮官は「難しい試合だった。特に前半はそうだった。自分たちのレベルでプレーできなかった」と説明。「あまりにも簡単に失点しすぎていたし、自分たちの基準に達していないプレーだったと伝えた。もっと良くならなければならないし、私はそれを彼らに伝えた。後半はずっと良くなった」と語った。
- Getty Images
ゲームチェンジャーたちへの賛辞
最近は大勝のイメージが定着しているバルセロナだが、フリック監督はチームを地に足のついた状態に保っている。トップレベルの戦いの現実に触れつつ、この日の最も喜ばしかった点はチームの対応力だったと強調した。フリック監督にとって、この夜の本当のハイライトは再びスコアが大きく動いたことではなく、立ち上がりの鈍い時間帯の後に見せたチームの戦術的成熟度と適応力だった。バルセロナ指揮官が笑顔を見せる理由は十分にあり、ラフィーニャとラミン・ヤマルが勝利を決定づけるパフォーマンスを披露した。
「いつも5点差で勝てるわけではない。最も良かったのは、前半の出来から立て直したことだ」と同監督は語った。「ラフィーニャは試合を変えられる選手だ。彼にも、そしてクラブが契約延長を決断したことにも非常に満足している。彼は我々に多くをもたらし、チームを強化してくれる。ただ、ラミンについても強調したい。彼もまた試合を変えられる選手だ」
セビージャ、決定機逸を悔やむことに
ホーム側の視点からすれば、「こうなっていたかもしれない」という思いが残る内容だった。試合後、セビージャのルイス・ガルシア・プラサ監督は、バルセロナの圧倒的なクオリティーをすぐさま称賛。そのうえで、自分たちのチームはとりわけ鋭い立ち上がりの時間帯に素晴らしい戦いぶりを見せたと強調した。カタルーニャの強豪がラ・リーガの他クラブとはまったく異なるレベルで戦っていることを認めつつも、指揮官は自軍の選手たちが序盤に首位チームを苦しい状況へ追い込んだことを誇りに思っていると語った。
「前半は並外れた内容だったが、そのレベルを後半も維持することはできなかった。試合前にも言ったように、バルセロナはリーグの他のチームよりはるか先を行っている」とルイス・ガルシアは話した。
- AFP
フリック率いるチームは、文句なしの首位で中断期間に入る
試合終了のホイッスルが、バルセロナにとって大きな結果を確定させた。これでバルセロナはラ・リーガで可能な21ポイントから21ポイントを積み上げたことになる。3-1の勝利により、2026-27シーズン開幕時にはほとんど予想されていなかったパーフェクトな成績を誇り、代表ウィークを首位で迎えることが決まった。ハンジ・フリックの戦術的なアイデンティティーはますます明確になっており、チームは守備の粘り強さと破壊力ある攻撃効率を兼ね備えた姿を示している。
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