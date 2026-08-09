トーレスは現在、カタルーニャのクラブとの契約が最終年に入っている。26歳の同選手がバルセロナに対し、フランスの強豪と個人条件で合意したと報じられる中で、PSG加入を望んでいると伝えられたことで、この状況はますます切迫したものとなっている。フリックは公には交渉から距離を置く姿勢を保っているが、クラブは新たなラ・リーガ開幕を前に戦力と財務のバランスを整えようとしており、パリから重要なオファーが届けば対応を迫られる可能性がある。

トーレスを巡る不透明感が高まる中、フリックがこの件について言及した。FWのトーレスにはカンプ・ノウを離れる移籍を望んでいるとの報道が出ている。ドイツ人指揮官は、ウーディネでのプレシーズンマッチ後、元マンチェスター・シティ所属の同選手がリーグ・アンへ移籍する可能性について直撃された。フリックは明言を避け、「選手たちの休暇は尊重しているし、私には情報がない」と語った。