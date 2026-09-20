フリックは、サンチェス・ピスフアンでの重要なアウェー勝利を受け、非常に大きな満足感を示した。この結果により、バルセロナはラ・リーガ首位の座を確固たるものにした。前半はバルセロナにとって苦しい展開となったが、ハーフタイムでのフリックの戦術的修正が、後半の圧倒的なパフォーマンスへの道を開いた。

その流れを変える中心となったのは、止められないラフィーニャだった。今季の見事なスタートを継続し、冷静なハットトリックを決めた。フリックは、今季新たに“偽9番”の役割にスムーズに適応したブラジル代表FWを惜しみなく称賛した。「彼のレベルは極めて高い。彼のクオリティーは分かっているし、とてもうれしく思っている。得点を決めるのが素晴らしいのはもちろん、ボールを持っていない時も素晴らしい」と、フリックはラフィーニャを称えた。