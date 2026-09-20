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ハンジ・フリック、セビージャ戦勝利で歴史的な契約延長を祝ったラフィーニャを絶賛
フリック、バルセロナの新リーダーの影響力を称賛
フリックは、サンチェス・ピスフアンでの重要なアウェー勝利を受け、非常に大きな満足感を示した。この結果により、バルセロナはラ・リーガ首位の座を確固たるものにした。前半はバルセロナにとって苦しい展開となったが、ハーフタイムでのフリックの戦術的修正が、後半の圧倒的なパフォーマンスへの道を開いた。
その流れを変える中心となったのは、止められないラフィーニャだった。今季の見事なスタートを継続し、冷静なハットトリックを決めた。フリックは、今季新たに“偽9番”の役割にスムーズに適応したブラジル代表FWを惜しみなく称賛した。「彼のレベルは極めて高い。彼のクオリティーは分かっているし、とてもうれしく思っている。得点を決めるのが素晴らしいのはもちろん、ボールを持っていない時も素晴らしい」と、フリックはラフィーニャを称えた。
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中央ストライカーへのコンバートがハフィーニャを解き放つ
フリックはこの試合でラフィーニャをセンターフォワードとして起用した。これまでは主に偽9番として使ってきたが、この判断はコーチングスタッフにとって会心の一手となった。より危険なエリアで輝けるようにしたこの戦術変更により、選手は持ち味を発揮している。フリックは、この配置転換がチームの攻撃力を最大化するためにスタッフ陣が下した総意だったと明かした。
「スタッフが下した決断だった。そこでプレーできるのは誰かを見極め、選手たちとも話をした」と説明した。さらにその選手自身も、この新たな責任の下で充実しているようで、指揮官は「こうした試合の後、彼は9番としてプレーすることにとても満足している」と付け加えた。
ブラウグラナにとって完璧なキャプテン
指揮官のラフィーニャへの称賛はピッチ内にとどまらなかった。ブラジル代表が2030年までの契約延長にサインし、クラブに長期的な将来を託したという最近のニュースを歓迎したからだ。スポーツディレクターのデコは今週末、この契約をまとめ、カンプ・ノウでファンのお気に入りとなっている重要な戦力をつなぎ留めた。フリックは、この契約延長がクラブの将来のプロジェクトに向けた意思表明だと考えている。
「クラブにとって、これは最高の決断だ。彼がファンやチームとどれほど強く結びついているかを見れば分かる。彼はこのチーム、このクラブにとって完璧なキャプテンだ。今季は信じられないほど素晴らしいシーズンを送っている」とフリックは語った。
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歴史的な節目と長期的なコミットメント
元リーズ・ユナイテッドのラフィーニャは、契約延長を記録ずくめの形で祝った。今季ここまでリーグ戦で12得点を挙げているラフィーニャは、リオネル・メッシさえ上回るシーズン序盤の得点ペースを記録している。実際、21世紀に入ってから、ラ・リーガのシーズン開幕7節でこれを上回る得点数を記録したのはクリスティアーノ・ロナウドだけで、2014-15シーズンには13得点を挙げていた。
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