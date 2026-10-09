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ハンジ・フリック、ガブリエウ・ジェズスのフルデビュー準備が進む中でラフィーニャのアクシデントをめぐるバルセロナの不安を和らげる
フリック、ラフィーニャの負傷懸念を一蹴
バルセロナは、Spotifyカンプ・ノウでのラ・リーガ再開を前に、短期的な障害に直面している。ヘタフェ戦を前にメディア対応したフリック監督は、ラフィーニャが今後2試合を欠場すると明かした。ブラジル人ウインガーは現在首位に立つチームにとって重要な存在だが、首脳陣は過去のコンディション面での問題を踏まえ、慎重な対応を取っている。
「彼が受けた画像検査では深刻な負傷は確認されなかった。しかし、昨年は3度の負傷があったので、我々は対応し、彼の状態を懸念する必要がある。しっかりケアしていく。彼は明日も、その後のイスタンブールでのガラタサライ戦にも出場できない」とフリック監督は説明した。
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過密日程の中での負荷管理
フリックは、代表ウィークや過密日程が理想的ではないと認めつつも、長期的なダメージを避けるため、主力選手たちの負荷を管理しなければならないと語った。現代の選手たちにかかる負担は非常に大きく、とりわけ国際親善試合に伴う移動の必要性がその一因だと指摘した一方で、この2週間で5試合をこなす忙しい期間においても、チームの健康を守る姿勢を崩さない考えを示した。
「代表チームについて話した。どの選手にとっても、それはキャリアにおける達成だ。ラフィーニャは常に100％を尽くしている。オーストラリアでプレーする必要があったのかどうかは考えなければならない。3万キロも離れているのだから。だが、親善試合を選ばなければならないし、それはヨーロッパでは不可能だ」とフリックは語った。
「ネーションズリーグがあるから、それも不可能だ。選手たちには大きなプレッシャーがかかっている。現状をそのまま受け入れなければならない。ベストではないし、理想的でもないが、私にはそれを変えられない。私がやるべきなのは負荷を管理することだ」
ガブリエウ・ジェズス、先発出場へ
ハフィーニャの欠場により、ジェズスが大きなインパクトを残す扉が開かれた。フリック監督は、元アーセナルFWが先発で最前線を務める準備ができていると認めた。ドイツ人指揮官は、このストライカーのチームへの順応ぶりと、直近のトレーニングを経たフィジカルコンディションに感銘を受けている。「先発で起用する考えだ。彼は大きく改善したし、非常によく順応している。強みはペナルティーエリア内にある。トレーニングもしっかりできている。彼について私が見ているものは気に入っている」とフリック監督は述べた。
指揮官はGK事情についても言及し、チーム内に他の経験豊富な選択肢がいるにもかかわらず、ジョアン・ガルシアをゴールマウスに立たせると明かした。「リヴァ（ドミニク・リヴァコヴィッチ）とテク（ヴォイチェフ・シュチェスニー）も選択肢だが、ジョアンは問題ないと思っているし、先発するだろう」と語った。
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フレンキー・デ・ヨングの回復状況に関する最新情報
フレンキー・デ・ヨングのピッチ復帰が近づく中、バルセロナの中盤は引き続き話題となっている。オランダ代表の同選手は長引く足首の問題からの回復に取り組んでおり、直近のヘタフェ戦、ガラタサライ戦には出場しないものの、復帰はようやく視界に入ってきた。フリック監督は、このMFがレアル・ベティス戦で再び起用候補に入る可能性があると示唆した。
「おそらくベティス戦にはいるだろう。経過は良好で、痛みもない。ただ、時間は必要であり、我々はその時間を与えるつもりだ」と指揮官は述べた。
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