フリックは、代表ウィークや過密日程が理想的ではないと認めつつも、長期的なダメージを避けるため、主力選手たちの負荷を管理しなければならないと語った。現代の選手たちにかかる負担は非常に大きく、とりわけ国際親善試合に伴う移動の必要性がその一因だと指摘した一方で、この2週間で5試合をこなす忙しい期間においても、チームの健康を守る姿勢を崩さない考えを示した。

「代表チームについて話した。どの選手にとっても、それはキャリアにおける達成だ。ラフィーニャは常に100％を尽くしている。オーストラリアでプレーする必要があったのかどうかは考えなければならない。3万キロも離れているのだから。だが、親善試合を選ばなければならないし、それはヨーロッパでは不可能だ」とフリックは語った。

「ネーションズリーグがあるから、それも不可能だ。選手たちには大きなプレッシャーがかかっている。現状をそのまま受け入れなければならない。ベストではないし、理想的でもないが、私にはそれを変えられない。私がやるべきなのは負荷を管理することだ」