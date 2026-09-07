夏の移籍市場でフリアン・アルバレスの獲得に失敗したことは、ここまでアンソニー・ゴードン、ヤマル、そしてラフィーニャの目覚ましい好調によって覆い隠されてきた。メスタージャでの一方的な一戦では、ガブリエウ・ジェズスが途中出場でバルセロナデビューを果たした一方、バレンシアは後半にリヴァプールからのレンタル移籍中のハーヴェイ・エリオットを投入した。さらにこの試合では、6500万ポンドの目玉補強であるロドリがバルセロナの中盤の中央で初先発を飾った。