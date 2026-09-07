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ハンジ・フリック監督、4試合で17得点もバルセロナには依然として本職の9番が必要だと強調
メスタージャでの大勝で完璧な成績を維持
バルセロナは日曜日にメスタージャで容赦ない戦いぶりを見せ、決定力の高さでホームの相手を切り裂き、5-0の勝利を収めた。ラミン・ヤマルが2得点を挙げたほか、フェルミン・ロペス、ハフィーニャ、ペドリもゴールを記録し、ラ・リーガ首位の座を固めた。この圧勝により、レアル・マドリーがレアル・ベティスにまさかの敗戦を喫したこともあって、首位での勝ち点差を3に広げた。
- AFP
監督が本格派ストライカーを要求
リーグ開幕から最初の4試合でチームが17得点を記録するのを目の当たりにしながらも、指揮官は、チームには依然として純粋なストライカーが緊急に必要だとの考えを示した。バレンシア戦の大勝後、この得点力あふれる好調ぶりが補強の優先順位を変えるかと問われたフリックは、『Barca Blaugranes』を通じてこう答えた。「私たちの考えは変わらない。通常は本物の9番が必要だ。これは明らかだ。だが、前線にも中盤にも非常に高いクオリティーがある。誰もがゴールを決めることができる」
致命的な攻撃が空虚さを覆い隠す
夏の移籍市場でフリアン・アルバレスの獲得に失敗したことは、ここまでアンソニー・ゴードン、ヤマル、そしてラフィーニャの目覚ましい好調によって覆い隠されてきた。メスタージャでの一方的な一戦では、ガブリエウ・ジェズスが途中出場でバルセロナデビューを果たした一方、バレンシアは後半にリヴァプールからのレンタル移籍中のハーヴェイ・エリオットを投入した。さらにこの試合では、6500万ポンドの目玉補強であるロドリがバルセロナの中盤の中央で初先発を飾った。
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欧州開幕戦が勢いを試す
フリックの視線は今、すぐさま欧州に向かう。バルセロナは水曜日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ初戦でオランダのフェイエノールトをホームに迎える。週半ばの厳しい欧州開催の試合が始まる中、選手起用のローテーションとフィジカル面の持久力が注目点となる。カタルーニャの強豪にとって、認知されたストライカー不在のままこの高得点の勢いを維持できるかが、完璧なスタートを保つ上での最大の課題となる。
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