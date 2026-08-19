フリックはロドリに高い期待を課すまでに時間を要しなかった。この移籍に関しては舞台裏で完全な総意があったことも明かしている。スペイン人選手をラ・リーガに呼び戻すという確信はスポーツ部門の全員に共有されており、これはバルセロナのプロジェクトにおいて彼が最優先ターゲットであることを示していた。

指揮官のロドリの能力に対する評価は絶賛そのもので、サッカー界の頂点に位置づけるものだった。「彼を確保できるのは我々にとって素晴らしい機会だった。だからこそ、彼が素晴らしい選手なので、我々は全員が100パーセント確信していた」とフリックは述べた。