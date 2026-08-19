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ハンジ・フリック監督、バルセロナの新戦力ロドリを世界最高のNo.6と絶賛 バルセロナがスペイン代表を確保後にコメント
フリック、ロドリを最高の守備的MFと断言
元マンチェスター・シティのアンカーはカタルーニャの名門への移籍を正式に完了し、フリックはこの補強の重要性について率直に語った。多くがそのパスレンジや縦パスで局面を打開する能力に注目する一方で、バルセロナ指揮官は守備面での貢献とフィジカル面の特徴も同様に重要な要素だと指摘した。
移籍決定後、『バルセロナのメディア』に対してフリックはさらに賛辞を送り、新戦力を現代サッカーにおけるそのポジションの最高基準と評した。ドイツ人指揮官は「彼は素晴らしい選手で、どのチームにも特別なものをもたらす。彼がここにいるのは私にとって本当に素晴らしいことだ。彼はおそらく最高の6番だと思う。試合をコントロールできるが、守備でも力になってくれる。空中戦にも勝てるし、それは我々にとって非常に重要だ。もちろん、彼はすべての選手の基準を引き上げてくれる」と語った。
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バルセロナ指揮官、ロドリの実力を確信
フリックはロドリに高い期待を課すまでに時間を要しなかった。この移籍に関しては舞台裏で完全な総意があったことも明かしている。スペイン人選手をラ・リーガに呼び戻すという確信はスポーツ部門の全員に共有されており、これはバルセロナのプロジェクトにおいて彼が最優先ターゲットであることを示していた。
指揮官のロドリの能力に対する評価は絶賛そのもので、サッカー界の頂点に位置づけるものだった。「彼を確保できるのは我々にとって素晴らしい機会だった。だからこそ、彼が素晴らしい選手なので、我々は全員が100パーセント確信していた」とフリックは述べた。
復帰までの見通しとトレーニングへの合流
ロドリは最近、背中の手術を受けており、新シーズン開幕に向けた当面の稼働状況について一部で疑問も生じていた。しかし、選手本人はカタルーニャで好スタートを切るべく、高い献身性と決意を示している。早く始動したい意欲はあるものの、新戦力に対してクラブは回復の遅れを避けるため、慎重な対応を取る見通しだ。
公式のお披露目の場で、この新加入選手は自身のコンディションについて前向きな見通しを示し、長期離脱になるとの見方を否定した。「今すぐプレーする準備はできている。手術は深刻なものではなく、外来で受けた処置だった」と語った。「明日には普通にトレーニングできることを願っている。あとは監督が適切だと考えること次第だ。必要なのは移籍を完了させて、できるだけ早くハンジの指揮下に入ることだけだ」
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ジョアン・ガンペール杯とデビューへの期待
ファンは新たなスターのプレーを待ち望んでいるが、バルセロナのユニフォームを着て初出場するまでには、もう少し時間がかかるかもしれない。クラブは現在、毎年恒例のジョアン・ガンペール杯に向けた準備を進めており、今年はエジプトの強豪アル・アハリと対戦する。この試合はカンプ・ノウでの伝統的なシーズン幕開けの一戦となるが、ロドリをこのエキシビションマッチで無理に起用する可能性は低いようだ。フリックは、親善試合で象徴的なデビューを果たさせることよりも、完全な回復と順応のための期間を優先している。
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