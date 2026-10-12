報道陣はまた、バイエルン・ミュンヘンの前監督を、10月25日に予定されるエル・クラシコの話題に引き込もうとした。具体的には、最近のマドリーを巡る論争の中心にいるヴィニシウス・ジュニオールが出場できるかどうかについて、フリックの見解を聞きたがっていた。同選手は直近で衝撃的な一発レッドカードを受けたほか、ビジャレアルとの接戦を1-0で制した際には、ボールのないところでネイサン・サリバの髪を引っ張ったとしてゴールを取り消されている。

しかしフリックは、ライバルチームのスター選手について戦術的な分析を示したり、感情的な反応を見せたりするつもりはなかった。試合を目前に控えるなか、先のことには関心がないと示す皮肉交じりの鋭い返答で、その質問を即座に退けた。「それは2週間後に聞いてくれ」と答え、サンティアゴ・ベルナベウでの対戦を巡る憶測を、ひとまずそこで打ち切った。