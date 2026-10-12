AFP
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ハンジ・フリック監督、ガラタサライ戦を前にレアル・マドリーの審判への不満に乗らず
フリック、イスタンブール遠征に集中
バルセロナのフリック監督は、レアル・マドリー内部で高まる不満についてのコメントをきっぱりと拒んだ。レアル・マドリーは、アトレティコ・マドリーに敗れたダービーでの「壊滅的な判定」とレッドカードの見逃しを非難する強い声明を出していた。ラ・リーガでしばしば見出しを飾るクラブ間の舌戦には加わらず、フリック監督は距離を置いた。
論争の発端は、代表戦による中断前にレアル・マドリーがアトレティコ・マドリーに1-2で敗れた試合で起きた一連の場面だ。なかでも、クリスティアン・ロメロがジュード・ベリンガムの膝を危険な形で踏みつけた場面と、イ・ガンインがフェデ・バルベルデに無謀なタックルを仕掛けた場面について、レアル・マドリーは一発退場に相当すると主張している。
「私が他のチームについての質問には決して答えないと、いつか分かってもらえることを願っている。私たちはこれからガラタサライと対戦する。ガラタサライに敬意を払おう。スタジアムは素晴らしいし、雰囲気も……」と、フリック監督は『ムンド・デポルティーボ』が伝えたところによると語った。
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クラシコが気を散らすとの見方を否定
報道陣はまた、バイエルン・ミュンヘンの前監督を、10月25日に予定されるエル・クラシコの話題に引き込もうとした。具体的には、最近のマドリーを巡る論争の中心にいるヴィニシウス・ジュニオールが出場できるかどうかについて、フリックの見解を聞きたがっていた。同選手は直近で衝撃的な一発レッドカードを受けたほか、ビジャレアルとの接戦を1-0で制した際には、ボールのないところでネイサン・サリバの髪を引っ張ったとしてゴールを取り消されている。
しかしフリックは、ライバルチームのスター選手について戦術的な分析を示したり、感情的な反応を見せたりするつもりはなかった。試合を目前に控えるなか、先のことには関心がないと示す皮肉交じりの鋭い返答で、その質問を即座に退けた。「それは2週間後に聞いてくれ」と答え、サンティアゴ・ベルナベウでの対戦を巡る憶測を、ひとまずそこで打ち切った。
トルコの強豪クラブに向けた準備
バルセロナは22人の選手を連れてイスタンブール入りした。世界のサッカー界でも屈指の威圧的な雰囲気の中で、重要な結果を手にすることを目指す。ラフィーニャとフレンキー・デ・ヨングはトルコに帯同しない。バルセロナのハンジ・フリック監督は、ガラタサライとの重要なチャンピオンズリーグの一戦を前に、レアル・マドリーとヴィニシウス・ジュニオールに関する質問を一蹴した。負傷中のアンドレアス・クリステンセンとルーニー・バルドグジも帯同しない。負傷によって主力数人を欠くものの、チームは試合に集中している様子だ。
バルセロナは、フェイエノールトに5-1で快勝して始まったチャンピオンズリーグでの好調な滑り出しを、この試合でも続けたいところだ。一方のガラタサライは、初戦でスポルティングCPに1-3で敗れた後の巻き返しを狙う。
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フリック率いるチームに過酷な日程が待ち受ける
バルセロナは今季、見事なスタートを切っている。ラ・リーガでは開幕から8戦全勝で勝ち点24を獲得。一方、レアル・マドリーは現在、勝ち点18で4位につけている。
ガラタサライとの対戦後、バルセロナは土曜日に行われるラ・リーガのレアル・ベティス戦に向けて敵地へ赴く。その後、10月20日にはパリでチャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦に臨み、続いてエル・クラシコでレアル・マドリーをホームに迎える。
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