ハンジ・フリック監督は、長期離脱から復帰したガヴィを歓迎し、喜びを隠せない様子だ。一方、バルセロナの指揮官は、このミッドフィルダーにとって「怪我との闘いは決して楽ではなかった」と認めている。

フリック監督は、このミッドフィルダーの出場可能性について話す際、喜びを隠せない様子だったが、サポーターに対しては、この若手が試合に復帰するにあたっては段階を踏んでいく必要があるとすぐに付け加えた。「もう発表しましたか？ 彼は医師から復帰の許可を得ています。私は嬉しく思っています。 「数分間でもプレーできることを願っている。トレーニングでの彼の姿は気に入ったが、当然ながら慎重に管理しなければならない」とドイツ人監督は説明した。試合の状況次第では、21歳の選手を終盤に投入する計画だ。フリック監督はさらにこう付け加えた。「一歩ずつ、少しずつ進めていく必要がある。彼にとって容易な道のりではなかったし、彼にはまだ長いサッカー人生が待っているのだから。」