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ハンジ・フリック監督は、長期離脱から復帰したガヴィを歓迎し、喜びを隠せない様子だ。一方、バルセロナの指揮官は、このミッドフィルダーにとって「怪我との闘いは決して楽ではなかった」と認めている。
バルセロナによる公式発表
数ヶ月にわたる懸命なリハビリを経て、バルセロナは公式サイトで力強い声明を発表し、ガビの復帰を正式に発表した。負傷で戦線離脱する前、このミッドフィルダーが出場したのは昨年8月のマヨルカ戦とレバンテ戦のみだった。クラブは次のように発表した。「このミッドフィルダーは、ハンス・フリック監督の招集対象に再び名を連ねることとなった……ピッチに立つことがあれば、205日ぶりの復帰となる。」
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カムバックのマネジメント
フリック監督は、このミッドフィルダーの出場可能性について話す際、喜びを隠せない様子だったが、サポーターに対しては、この若手が試合に復帰するにあたっては段階を踏んでいく必要があるとすぐに付け加えた。「もう発表しましたか？ 彼は医師から復帰の許可を得ています。私は嬉しく思っています。 「数分間でもプレーできることを願っている。トレーニングでの彼の姿は気に入ったが、当然ながら慎重に管理しなければならない」とドイツ人監督は説明した。試合の状況次第では、21歳の選手を終盤に投入する計画だ。フリック監督はさらにこう付け加えた。「一歩ずつ、少しずつ進めていく必要がある。彼にとって容易な道のりではなかったし、彼にはまだ長いサッカー人生が待っているのだから。」
プロセスを信じる
怪我の深刻さにもかかわらず、フリック監督はガビが必要な精神的な強さを保っていると確信している。監督は、選手の心理状態やフィジカルな戦いに挑む意欲に関する懸念を一蹴した。「彼は正しい姿勢を持っている。それは良いことだ。 今後の経過を見守っていく。彼は自分の身体とプレーの仕方を100％信頼している。我々は皆、ガビのことを知っている。彼の情熱的なプレーが大好きだ」とフリック監督は付け加え、ラ・マシア出身の彼がファンから愛される理由となった、その特徴的な粘り強さを強調した。
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戦術面での大幅な強化
「彼は常にこのクラブとチームのために全力を尽くそうとしている。彼が戻ってきたのは素晴らしいニュースだ」とフリック監督は締めくくった。日曜日にセビージャと対戦し、首位での勢いを維持しようとするバルサにとって、このスター選手の復帰は極めて重要なタイミングでのものとなる。
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