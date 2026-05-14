フリック監督は、デビュー戦のコルテスやアカデミー出身選手たちの活躍を称えた。 「アルバロは素晴らしい試合をした。シャビ・エスパルトも途中出場して良いプレーをした。トミー・マルケスも出場時間をえた。マルク・ベルナルは復帰し、高いレベルでプレーしている。マルク・カサドが出場できたことも重要だった」

デビュー戦ながら、体格の良いストライカーとの空中戦にも勝ち、ボールを持ったときの自信も感じられた。練習通りのプレーをするよう指示し、彼は6週間で大きく成長した。

「私が若手に求めるのはこれだ。バルサ・アトレティックで自分の価値を示してほしい。それが正しい道だ。ラ・マシアには特別な絆がある。彼らは長年一緒にプレーしてきた。それは他とは違い、本当に素晴らしいことだ。」