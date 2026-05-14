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ハンジ・フリック監督は、アラベスに敗れてリーグ戦100ポイントの夢が消えた despite this, he praised Barcelona's young players
逆転を狙った王者チームは及ばず
先週末のレアル・マドリード戦で優勝を決めたフリック監督は、メンディソロッツァでの試合で8人を交代し、センターバックのアルバロ・コルテスにトップチームデビューの機会を与えた。序盤はマーカス・ラッシュフォードとダニ・オルモが支配したが、集中力が欠如したハーフタイム直前にイブラヒム・ディアバテのボレーでアラベスに先制された。 後半、残留を懸けるホームのアラベスは粘り強い守備でバルセロナの12試合連続勝利を止めた。
- AFP
フリック、記録更新への挑戦の終焉を受け入れる
バルセロナの監督は結果に失望しつつも、過密日程で選手をローテーションできた点を強調した。フリック監督は「結果には失望している。しかし降格回避を懸ける相手との試合だった。簡単な試合ではなかった。
「選手たちは意欲的だった。出場時間の多い選手たちのプレー時間を調整した。前半は試合を支配したが、相手もアグレッシブに攻めてきた。攻撃面では普段ほどの出来ではなかったが、内容は満足している。100ポイント到達は不可能だが、選手たちには良い点があったと伝えた」
ラ・マシア出身の新人への称賛
フリック監督は、デビュー戦のコルテスやアカデミー出身選手たちの活躍を称えた。 「アルバロは素晴らしい試合をした。シャビ・エスパルトも途中出場して良いプレーをした。トミー・マルケスも出場時間をえた。マルク・ベルナルは復帰し、高いレベルでプレーしている。マルク・カサドが出場できたことも重要だった」
デビュー戦ながら、体格の良いストライカーとの空中戦にも勝ち、ボールを持ったときの自信も感じられた。練習通りのプレーをするよう指示し、彼は6週間で大きく成長した。
「私が若手に求めるのはこれだ。バルサ・アトレティックで自分の価値を示してほしい。それが正しい道だ。ラ・マシアには特別な絆がある。彼らは長年一緒にプレーしてきた。それは他とは違い、本当に素晴らしいことだ。」
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シーズンフィナーレが迫っている
バルセロナはフリック監督の下、ベテランと若手の起用を両立させながら残り2試合で攻撃のリズムを取り戻す。5月17日にホームでレアル・ベティスと戦い、6日後にバレンシアでシーズン最終戦を迎える。優勝は確定しており、今後は夏の移籍市場とプレシーズンツアーを見据えて戦力層の評価が焦点となる。