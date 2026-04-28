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ハンジ・フリック監督の了承を得て、バルセロナがマンチェスター・ユナイテッドとマーカス・ラッシュフォードの2度目のレンタル移籍について協議中。
フリックが執行停止を承認した
フリック監督は、ラッシュフォードをもう1シーズンバルセロナに残留させる計画を承認した。ラッシュフォードは最近定位置を確保できていないが、監督は自身の戦術でこのFWの価値を高く評価している。以前の報道ではオールド・トラッフォードへの復帰が濃厚とされていたが、フリック監督の支持によりクラブは彼をスペインに残す方針に転換した。
この決定は、ラッシュフォードがリーグ戦でチームに貢献し、直近のヘタフェ戦（2-0）で13点目を挙げたことを受けて下された。報道によると、本人もプレミアリーグ復帰よりカタルーニャ残留を希望したという。
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融資条件の交渉
バルセロナは3000万ユーロの買い取りオプションを行使せず、2度目の期限付き移籍を優先する。財政難の中でも攻撃陣の層を維持するのが目的だ。マンチェスター・ユナイテッドが完全移籍を主張すれば、バルセロナは大幅な値下げを求める見込み。移籍専門家のフロリアン・プレッテンバーグ氏が交渉の現状を伝えた。
「バルセロナはマーカス・ラッシュフォードの2度目のレンタル移籍を強く求めている」とXに投稿した。「マンチェスター・ユナイテッドとの協議は継続中だ。バルセロナは現時点で3000万ユーロの買い取りオプションを行使するつもりはない。理想は2度目のレンタル移籍だが、叶わない場合は移籍金の値下げ交渉を行う。いずれにせよ、ラッシュフォードは残留するはずだ。ハンジ・フリック監督も承認している。」
戦術上の役割と性能
新たなローン移籍の検討は、クラブ首脳陣の方針転換を示す。春先にかけてラッシュフォードの役割は縮小し、定位置を確保する主力選手を脅かせなかったため、退団の噂も流れた。しかしフリック監督は、彼の特有の身体能力と多才さが、複数大会をまたぐローテーションで依然として有用だと判断している。
今季は45試合で13ゴール13アシストを記録し、スタメン定着こそならなかったものの、十分な生産性を示した。バルセロナはフリック体制で迎えるプレシーズンを通じて、加入当初のような安定感を彼に取り戻させたい考えだ。ラッシュフォード自身も、カンプ・ノウでの長期プロジェクトに自分がふさわしいことを証明するつもりで意気込んでいる。
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ユナイテッドの移籍ジレンマ
契約最終段階にあるアカデミー出身選手について、マンチェスター・ユナイテッドは売却か残留かの決断を迫られている。補強資金を確保するため、市場価値が下がる前に完全移籍での売却を最優先する。買い取り義務のないレンタル延長は否定的な見解だ。
現在、双方は資金ニーズと予算の制約を考慮した着地点を探っている。ラッシュフォードはオールド・トラッフォードの計画に当面含まれないとされ、ラ・リーガ残留が現実的な選択肢だ。夏の移籍市場が開く前に合意に達し、両クラブが移籍予算を確定できるとみられる。