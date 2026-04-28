ハンジ・フリック監督の了承を得て、バルセロナがマンチェスター・ユナイテッドとマーカス・ラッシュフォードの2度目のレンタル移籍について協議中。

フリック監督は、ラッシュフォードをもう1シーズンバルセロナに残留させる計画を承認した。ラッシュフォードは最近定位置を確保できていないが、監督は自身の戦術でこのFWの価値を高く評価している。以前の報道ではオールド・トラッフォードへの復帰が濃厚とされていたが、フリック監督の支持によりクラブは彼をスペインに残す方針に転換した。

この決定は、ラッシュフォードがリーグ戦でチームに貢献し、直近のヘタフェ戦（2-0）で13点目を挙げたことを受けて下された。報道によると、本人もプレミアリーグ復帰よりカタルーニャ残留を希望したという。