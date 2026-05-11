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FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

ハンジ・フリック監督とバルセロナは、ラ・リーガ連覇を受け、契約延長で合意した。

ハンジ・フリック
バルセロナ
ラ・リーガ

バルセロナはハンス・フリック監督と契約延長で合意したと報じられた。フリック監督はチームを2年連続のラ・リーガ制覇に導き、残留を決めた。日曜日のエル・クラシコでレアル・マドリードを2－0で下し、カタルーニャは祝賀ムードに包まれている。

  • ドイツ人技術者の新たな長期契約

    『ムンド・デポルティーボ』紙によると、バルセロナは代理人のピニ・ザハヴィを通じてフリック監督と契約延長で合意した。この契約は、ラ・リーガ連覇を達成したフリックの手腕を評価し、彼がクラブのスポーツプロジェクトの中心的存在であることを確認するものだ。

    新契約でフリックの在任期間は2028年6月まで延長され、さらに成績次第で2029年までの延長オプションも付く。

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    ザハヴィとデコが主導する交渉

    ザハヴィ氏とバルセロナ首脳陣のトップ会談を経て、交渉が前進した。ザハヴィ氏はジョアン・ラポルタ会長と親交が厚く、スポーツディレクターのデコ氏とも会い、契約延長の金銭・スポーツ両面の条件を最終決定した。双方の良好な関係がプロセス円滑化の要因とみられる。

    クラブは4月から計画を進め、7月1日開始のラポルタ新体制で最初の2年間を率いる最適任者としてフリック氏を指名していた。この合意がもたらす安定性は、クラブの継続的な成長に不可欠とされている。

  • 公式発表間近

    暫定会長のラファ・ユステ氏は、先日の優勝祝賀会でフリック監督の去就発表が間近と示唆した。ユステ氏は、監督の献身性と、クラブやバルセロナ文化への適応力を強調した。

    ユステ氏は「契約更新はスムーズだ。彼がバルセロナで幸せなのは明らかで、クラブにも適応している。細部を詰め、デコと本人が合意すればすぐに発表する」と語った。

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    100点とゴールを狙うことに集中する

    バルセロナとフリック監督は合意に達しているが、監督が今シーズンの締めくくりに集中しているため、正式発表は保留されている。チームはラ・リーガで勝ち点100と100得点を目標にしており、現在どちらも91で、残り3試合（アラベス、レアル・ベティス、バレンシア）を残している。

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