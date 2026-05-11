ハンジ・フリック監督とバルセロナは、ラ・リーガ連覇を受け、契約延長で合意した。

ザハヴィ氏とバルセロナ首脳陣のトップ会談を経て、交渉が前進した。ザハヴィ氏はジョアン・ラポルタ会長と親交が厚く、スポーツディレクターのデコ氏とも会い、契約延長の金銭・スポーツ両面の条件を最終決定した。双方の良好な関係がプロセス円滑化の要因とみられる。

クラブは4月から計画を進め、7月1日開始のラポルタ新体制で最初の2年間を率いる最適任者としてフリック氏を指名していた。この合意がもたらす安定性は、クラブの継続的な成長に不可欠とされている。