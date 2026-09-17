ピッチ上ではチームがプレーで答えを示した一方で、この驚異的な数字は戦術面での劇的な変化を浮き彫りにしている。ラフィーニャはフリック体制で偽9番という新たな役割に適応し、この攻撃爆発の起爆剤となっている。ブラジル代表はラシン・サンタンデール戦でPK2本を含むハットトリックを達成し、今季公式戦の得点数を11に伸ばした。

この圧巻の好調ぶりにより、29歳のラフィーニャはクラブのレジェンドたちに肩を並べている。『ESPN』によれば、ラ・リーガ最初の6試合で9得点を記録したバルセロナの選手は、2017-18シーズンのメッシ以来初めてだ。さらに、ピチーチ賞争いの序盤戦では、レアル・マドリーのキリアン・エンバペを2ゴール差で上回っている。

過去60年を振り返っても、バルセロナの最初の7試合で少なくとも9得点を挙げたのは、メッシとロナウド・ナザリオだけだ。このブラジル人ウインガーは7試合のうち6試合で得点を記録しており、カタルーニャにおける最大の攻撃の脅威としての地位を確固たるものにしている。



