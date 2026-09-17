AFP
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ハンジ・フリックの得点マシン！ バルセロナが7-2の圧勝で得点記録を打ち破り、ラフィーニャはシーズンの歴史的なスタートでリオネル・メッシの節目に並ぶ
カタルーニャで歴史的な幕開け
ハンジ・フリックは、ラ・リーガとチャンピオンズリーグを通じて前例のない7連勝にバルセロナを導き、カタルーニャの名門に新たな基準を打ち立てた。今季以前、バルセロナは公式戦の開幕7試合を連勝したことがなく、これまでの最多は1929-30、1960-61、2018-19の各シーズンに記録した6連勝だった。
ラ・リーガ王者は、国内での完璧な戦いぶりに破壊的な得点力を組み合わせている。フェイエノールトに5-1で大勝し、国内ではラシン・サンタンデールに7-2で圧勝したことで、総得点は33に到達した。ESPNによると、これはバルセロナの輝かしい歴史の中で、シーズン最初の7試合で30得点を超えた初めてのケースとなる。
- ZUMA Press Wire
GOAT級の数字に到達
ピッチ上ではチームがプレーで答えを示した一方で、この驚異的な数字は戦術面での劇的な変化を浮き彫りにしている。ラフィーニャはフリック体制で偽9番という新たな役割に適応し、この攻撃爆発の起爆剤となっている。ブラジル代表はラシン・サンタンデール戦でPK2本を含むハットトリックを達成し、今季公式戦の得点数を11に伸ばした。
この圧巻の好調ぶりにより、29歳のラフィーニャはクラブのレジェンドたちに肩を並べている。『ESPN』によれば、ラ・リーガ最初の6試合で9得点を記録したバルセロナの選手は、2017-18シーズンのメッシ以来初めてだ。さらに、ピチーチ賞争いの序盤戦では、レアル・マドリーのキリアン・エンバペを2ゴール差で上回っている。
過去60年を振り返っても、バルセロナの最初の7試合で少なくとも9得点を挙げたのは、メッシとロナウド・ナザリオだけだ。このブラジル人ウインガーは7試合のうち6試合で得点を記録しており、カタルーニャにおける最大の攻撃の脅威としての地位を確固たるものにしている。
相手を封じ込める
フリックの戦術的な設計図は、序盤から圧倒的なプレッシャーをかけ、相手が試合に入り込む前に勝負を決めることに依拠している。バルセロナは7試合のうち6試合で先制しており、バルサがネットを揺らす前に守備を破ったのはラージョ・バジェカーノだけだった。
レバンテ戦の勝利で見られたように、ラフィーニャが得点できない時であっても、その影響力は大きく、重要な2アシストを記録した。チーム全体の守備面での働きもまた堅固で、失点はわずか7。アスレティック・クラブ、バレンシア、エルチェといったチームを一蹴している。
- Pressinphoto
セビリアでの難しい試練
歴史的な節目を達成したバルセロナだが、直ちに厳しい国内日程へと意識を切り替えなければならない。過密日程の中で、フリック監督のチームには記録的なスタートを切ったことを祝う時間はない。
カタルーニャの強豪は土曜日、ラモン・サンチェス・ピスフアンでセビージャと対戦するため、アンダルシアへ乗り込む。この驚異的な連勝をさらに伸ばすには、スペインサッカー界でも屈指の厳しい環境の一つで、バルセロナがその容赦ない強度を維持する必要がある。
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